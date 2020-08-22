ائتلاف متجاوز سعودی ۱۲۴ مرتبه آتش بس «الحدیده» یمن را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ائتلاف متجاوز سعودی همچنان به اقدامات خود در نقض آتش بس الحدیده یمن ادامه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته ائتلاف سعودی ۱۲۴ مرتبه آتش بس الحدیده را نقض کرده است.

این در حالی است که جنگنده‌های سعودی همزمان مناطق دیگری از یمن را نیز هدف قرار دادند.

از زمان امضای توافق استکهلم که بر لزوم برقراری آتش بس در الحدیده تأکید دارد، ائتلاف متجاوز سعودی کوچکترین پایبندی به این توافق نداشته است.

جامعه جهانی نیز تاکنون هیچ اقدامی در قبال نقض مکرر توافق استکهلم توسط عربستان سعودی انجام نداده است.