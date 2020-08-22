برگزاری یادواره شهدا برای تشخیص مسیر درست است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران صبح امروز (شنبه) در سومین کنگره بزرگداشت وزرا و شهدای کارمند که در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد، گفت: جامعه ای که بصیرت نداشته باشد مسیری که طی می کند نتیجه اش سقوط است، لذا برای جلوگیری از سقوط انسان ها، خداوند نشانه هایی را برای تشخیص راه درست و رسیدن به کمال توسط معصومین معرفی کرده است.

وی افزود: بر این اساس در شرایط فعلی اگر می خواهیم به کمال مطلوب برسیم باید به اباعبدالله الحسین تاسی کنیم؛ البته تقابل جریان ارزشی و جریان بی بصیرت همواره وجود داشته و دارد که اوج آن را می توان در صحرای کربلا و واقعه عاشورا ملاحظه کرد.به عنوان مثال سرگذشت «زهیر بن قین و طلما» در واقعه عاشورا از جمله نمونه‌های این دو جریان است، زیرا اولی علی‌رغم اینکه نمی‌خواهد در کنار امام حسین (ع) در کربلا حاضر شود در نهایت به جمع لشکریان حضرت می‌پیوندد و به شهادت هم می‌رسد ولی «طلما» علی‌رغم درخواست امام حسین (ع) از وی برای همراهی ایشان، از همراهی حضرت به بهانه رسیدگی به امور خانواده خود، سر باز می‌زند.

رئیس بنیاد شهید با تاکید بر اینکه امروز هم چنین‌تقابلی وجود دارد، تاکید کرد: شهدا عندربهم یرزقون هستند بنابراین برگزاری یادواره شهدا در جامعه ای که در مقابل بزرگترین ظلم بشریت ایستاده، برای نشان دادن راه صحیح و الگو قراردادن رفتار و عملکرد آنها است؛ امروز اگر برای ۲۰ هزار شهید عرصه خدمت مراسم نکوداشت برگزار می کنیم برای تشخیص مسیر درست انتخاب است.

اوحدی با اشاره به اینکه در هیچ برهه ای از تاریخ بشریت این مقدار فشار و جنایت علیه ملتی که مقابل ظلم ایستاده نبود، گفت: فشارها به نحوی است که داروی جانبازان شیمیایی را از ما دریغ کردند و حتی از فروش واکسن آنفلوانزا به ما هم جلوگیری می کنند، این در حالی است که دشمنان در طی ۴۱ سال تقابل با ایران همواره شکست خورده اند که آخرین نمونه آن هفته گذشته روی داد.

وی تصریح کرد: در روز صنعت دفاعی از موشک های بالستیک رونمایی شد، آن هم کشوری که در دفاع مقدس، محدودیت های بسیاری در تامین اقلام مورد نیاز جبهه ها داشت اما اکنون می بینیم که موشک های بالستیک و کروز نقطه زن را تولید می کند.علاوه بر این در عرصه سلامت نیز ما به موفقیت های بسیاری دست یافته ایم.