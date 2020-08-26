۴۲ هزار داوطلب دکتری انتخاب رشته کردند

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نتیجه اولیه آزمون دکتری سال ۱۳۹۹ در سایت سازمان سنجش منتشر شده و دفترچه انتخاب رشته دکتری تخصصی نیز از یکشنبه دوم شهریورماه در سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تعداد مجازین آزمون دکتری ۱۱۶ هزار و ۴۰ نفر است که تاکنون ۴۲ هزار و ۱۹۳ نفر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کرده‌اند.

وی افزود: در این دوره از آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۹۹ تعداد ۱۷۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب ثبت نام کرده بودند که ۷۰ درصد در جلسه آزمون حاضر بودند و ۳۰ درصد در این آزمون شرکت نکردند.

به گزارش مهر، آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور پس از چند بار تعویق صبح پنجشنبه ۹ مردادماه ۹۹ در ۷ گروه آموزشی و ۲۴۵ کدرشته امتحانی در ۱۴۳ حوزه امتحانی در ۶۰ شهرستان مختلف کشور برگزار شد.

این دوره از آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۳۹۹ در ۲۴۵ کدرشته امتحانی شامل ۶۳ کدرشته امتحانی گروه علوم انسانی، ۴۵ کدرشته امتحانی گروه علوم پایه، ۶۰ کدرشته امتحانی گروه فنی مهندسی، ۳۵ کدرشته امتحانی گروه کشاورزی و منابع طبیعی، ۷ کدرشته امتحانی گروه هنر، ۲۶ کدرشته امتحانی گروه دامپزشکی و ۹ کدرشته امتحانی گروه زبان برگزار شده است.

ظرفیت پذیرش دوره دکتری سال ۱۳۹۹ حدود ۲۴ هزار نفر است که از این تعداد، ۱۴ هزار نفر مربوط به دانشگاه‌های دولتی و ۱۰ هزار نفر مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است.