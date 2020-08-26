آتش سوزی در یک مرکز تجاری در خیابان سعدی/حادثه مصدومی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۹:۵۹ صبح امروز یک مورد آتش سوزی در یک مرکز تجاری در خیابان امیرکبیر نرسیده به خیابان سعدی بعد از خیابان ملت به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی تهران اعلام می‌شود.

وی افزود: سریعاً سه ایستگاه به محل حادثه حاضر می‌شوند و در مدت کمتر از ۴ دقیقه آتش نشانان به محل می رسند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: محل آتش سوزی یک پاساژ سه طبقه قدیمی بوده است که در هر طبقه این مرکز تجاری ده‌ها و صدها مغازه فروش لوازم یدکی قرار دارد. آتش سوزی در یکی از مغازه‌ها در طبقه همکف به وسعت ۲۰ متر رخ داده بود.

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ملکی خاطرنشان کرد: آتش نشانان بعد از حضور دیدند که محل آتش سوزی شعله ور بوده، دود زیادی از محل خارج می‌شود و اقدامات عملیاتی را فوراً شروع می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آتش بلافاصله خاموش می‌شود و خوشبختانه این حادثه مصدومیتی نداشت و آتش نشانان در محل برای لکه گیری و خارج کردن دود از محل آتش سوزی حضور دارند و نکته قابل توجه این است که متأسفانه در این حادثه هم تجمع زیادی وجود داشت که این تجمع باعث ایجاد خلل در کار آتش نشانان می‌شد.