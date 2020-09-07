علی خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه ۳ هفته حضور دانشجویان جدید الورود در دانشگاه‌ها گفت: الزامی نیست که همه دانشجویان جدید الورود سه هفته در دانشگاه حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه چنین چیزی به دانشگاه‌ها اعلام نشده است، ادامه داد: به دانشگاه‌ها اعلام شده از آنجا که خوب است دانشجویان جدیدالورود با محیط دانشگاه آشنا شوند، بهتر است و توصیه می‌شود دانشگاه‌هایی که می‌توانند دانشجویان جدید الورود را به صورت حضوری بپذیرند، این دانشجویان حداقل ۲ تا ۳ هفته حضور یافته و آموزش حضوری ببینند.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: اما اگر این موضوع مستلزم نقل و انتقالات وسیع باشد، یا اینکه دانشگاه ظرفیت خوابگاهی برای ارائه به دانشجویان نداشته باشد، چنین کاری صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: همچنین وزارت علوم به دانشگاه‌ها اعلام کرده است اگر فضای خوابگاهی ایجاد شد که دسته‌ای از دانشجویان در دانشگاه حضور داشته باشند، اولویت با دانشجویان جدیدالورود است که بتوانند در دانشگاه حضور یافته و با دانشگاه آشنا شوند.

خاکی صدیق اعلام داد: دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در شهرستانی که عمده دانشجویان دانشگاهش بومی بوده و در وضعیت سفید نیز قرار دارد می‌تواند به صورت حضوری دانشجویان را بپذیرد.

اجباری به حضور ۳ هفته‌ای دانشجویان جدید الورود در دانشگاه نیست

معاون آموزشی وزیر علوم بار دیگر تاکید کرد: اجبار نیست که دانشجویان جدیدالورود سه هفته اول در دانشگاه حضور داشته باشند.

وی درباره اینکه رئیس جمهور عنوان کرده است که دانشگاه‌ها در جایی که امکانپذیر است باید حضوری و فعال باشند و در جایی که نمی‌توانند، کلاس‌ها به صورت غیر حضوری برگزار شود، افزود: در صورتی که دانشگاه‌ها بتوانند شرایط را فراهم بکنند، مشکلی هم در نقل و انتقال دانشجویی رخ ندهد، مساله خوابگاه نیز کامل حل شود، آن گاه می‌توانند حضوری برگزار کنند.

خاکی صدیق درباره نوع آموزش دانشجویان نیز گفت: مبنای آموزش دانشجویان کارشناسی مجازی بوده و مبنای آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی با محوریت آموزش مجازی به صورت ترکیبی خواهد بود.

وی افزود: اولویت حضور در دانشگاه با دانشجویانی است که کارگاه داشته یا درس عملی و آزمایشگاهی دارند، در مرحله بعد اولویت حضور با دانشجویان تحصیلات تکمیلی است چون تعداد آنها کم است.