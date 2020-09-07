یک دریچه در کاخ آپادانای تخت جمشید شناسایی شد

سرپرست تیم کاوش آبراهای تخت جمشید مرودشت به خبرنگار مهر، گفت: این دریچه در زمان هخامنشیان برای دفع آب‌های سطحی کاربرد داشته است که پس از ویرانی ارگ پارسه پنهان شده بود.

علی اسدی، افزود: امیدواریم با شیب بندی پیرامون این دریچه بتوانیم مشکل آب گرفتگی حیاط خاوری کاخ آپادانا را هموار کنیم.

وی، ادامه داد: در فصل چهارم کاوش این دریچه نمایان شده است و کاوش ۴۰ سانتی متر انجام شده است و ابعاد آن مانند دیگر دریچه‌ها و آبراهه‌های دوره هخامنشی در ابعاد ۴۰ در ۴۰ سانتی متر می‌باشد.

اسدی، یادآوری کرد: این آبراهه‌ها برای جمع آوری آب‌های سطحی ناشی از بارش‌ها در تخت جمشید کاربرد داشته است.