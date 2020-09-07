تمهیدات برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس درگلستان اندیشیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی عصر دوشنبه بعد از شرکت در جلسه ستاد انتخابات و کمیته امنیت انتخابات شهرستان های غرب استان اظهارکرد: انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی روز جمعه این هفته برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تدارکات لازم برای برگزاری انتخابات اندیشیده و پیش بینی های لازم انجام شده است، افزود: از ساعت هشت صبح عوامل شعب اخذ رای آمادگی دارند تا مردم حوزه های انتخابیه پای صندوق های رأی حاضر شوند.

رئیس ستاد انتخابات گلستان با تاکید به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در برگزاری این انتخابات، ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس کرونا پروتکل های بهداشتی ابلاغ شده و همه عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی مستقر در شعبه های اخذ رای پروتکل های بهداشتی را رعایت خواهند کرد.

چراغعلی از مردم خواست تا در ساعات اولیه به شعب اخذ رای مراجعه کنند و همچنین رای دهندگان همراه خود ماسک، دستکش و خودکار شخصی داشته باشند تا از انتقال ویروس کرونا جلوگیری شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی گلستان در خصوص افرادی که می توانند رای دهند هم گفت: کسانی که در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی یعنی دوم اسفندماه ۱۳۹۸؛ در حوزه های انتخابیه مربوطه شرکت کرده و رای دادند می توانند در دور دوم هم در همان حوزه رای دهند. همچنین افرادی که در انتخابات اسفندماه سال گذشته، در هیچیک از حوزه های انتخابی شرکت نکرده و رای ندادند، هم می توانند در این انتخابات شرکت کنند و به نامزدهای مورد نظر خود رای دهند.

طبق گفته وی ۲۴۴ شعبه در سطح چهار شهرستان (کردکوی، بندترکمن، بندرگز و گمیشان) در نظر گرفته شده که ۱۲۱ شعبه شهری و ۱۲۳ شعبه روستایی است.