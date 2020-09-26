شدت اشعه های فضایی روی سطح ماه از ایستگاه فضایی بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، طبق تحقیقی جدید فضانوردانی که به ماه سفر می کنند در برابر اشعه های فضایی سرطانزایی قرار می گیرند که ۲.۶ بار بیشتر از ایستگاه فضایی بین المللی است.

محققان برای این منظور از اطلاعاتی لندر Chane۴ چینی استفاده کردند تا میزان اشعه هایی را بررسی کنند که فضانوردان روی سطح ماه در برابر آن قرار می گیرند. این فضاپیما سال گذشته به ماه ارسال شد.

طبق پژوهش انجام شده به طور متوسط دوز اشعه های فضایی روزانه روی سطح ماه ۱۳۶۹ میکروسیورت به ازای هر روز است. این رقم ۲.۶ بار بالاتر از اشعه هایی است که خدمه ایستگاه فضایی در برابر آن قرار می گیرند. همچنین این میزان از اشعه ۲۰۰ بار بیشتر از سطح زمین و ۵ تا۱۰ بار بالاتر از پرواز نیویورک به فرانکفورت است.

ناسا تضمیم دارد پس از ارسال فضانوردان به ماه در ۲۰۲۴ میلادی ایستگاه هایی روی آن بسازد و بنابراین فضانوردان در معرض مقدار زیادی از اشعه های فضایی قرار می گیرند.