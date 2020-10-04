به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن پور صبح امروز در جلسه هم اندیشی هیئت رئیسه هیئت انجمن‌های ورزشی آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت ۲۰ کمیته در زیرمجموعه هیئت انجمن‌های ورزشی، اظهار داشت: این کمیته‌ها در حوزه‌های مختلف ورزشی فعالیت دارند که در این بین ۵ رشته در المپیک ،۱۰ رشته در بازی‌های آسیایی و مابقی رشته‌های تحت پوشش در مسابقات رسمی زیر مجموعه شورای المپیک آسیا و کمیته بین المللی المپیک مثل رقابت‌های داخل سالن آسیا، مسابقات بیچ گیمز، این دور گیمز و… حضور دارند.

وی افزود: با توجه به تنوع رشته‌های انجمن‌های ورزشی می‌تواند مخاطبان و علاقه مندان زیادی را به خود جذب کنند.

حسن پور ادامه داد: انسجام، تعامل و همدلی هیئت رئیسه باعث رشد و شکوفایی رشته‌های تحت پوشش می‌شود که ضروری است جلسات هیئت رئیسه به صورت منظم برگزار شود.

رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان آذربایجان شرقی افزود: از ماه آینده که جلسات هیئت رئیسه استان به صورت ماهی یک بار برگزار خواهد شد در هریک از جلسات، مسئولین ۵ کمیته استان حضور خواهند داشت تا مسائل و مشکلات کمیته‌های هیئت، مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفته و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا شاهد حل برخی از مشکلات باشیم.

حسن پور ابراز کرد: کمیته‌های استانی و هیأت‌های شهرستانی به عنوان بازوان توانمند هیأت استان هستند که نقش آنها در گسترش و توسعه رشته‌های تحت پوشش در سراسر استان انکارناپذیر است.

وی در پایان به برنامه‌های آتی هیأت نیز اشاره کرد و گفت: برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری، میزبانی مسابقات کشوری و آسیایی، توجه ویژه به بخش بانوان و هیأت‌های شهرستانی بخشی از برنامه می‌باشد.

تقویت بخش بانوان از اولویت‌های هیئت انجمن‌های ورزشی آذربایجان شرقی

سرگل علیزاده نیز در این جلسه اظهار داشت: خوشبختانه بخش بانوان در اکثر رشته‌های تحت پوشش فعالیت خوبی داشته که در میادین و عرصه‌های مختلف ورزشی شایستگی‌های بالای خود را نشان داده‌اند و این موضوع نشان دهنده ظرفیت‌های بالای بخش بانوان این هیأت ورزشی است.

وی افزود: استعدادهای خوبی در تمامی رشته‌ها وجود دارد که ضروری است با برنامه ریزی مدون از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

نایب رئیس بانوان هیأت انجمن‌های ورزشی آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم خاطر نشان کرد: اکثر رشته‌های هیأت جز مدال آورترین رشته‌ها است و خوشبختانه هیأت استان با توجه به حمایت‌ها و نگاه ویژه ای که به بخش بانوان دارد امیدواریم شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر در بخش بانوان باشیم.