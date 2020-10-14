لزوم رعایت نکات ایمنی برای استفاده از وسایل گرمایشی در فصل سرما

مسعود آقا زیارتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر سال با قرار گرفتن در فصل سرد و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی از جمله بخاری شاهد وقوع حوادث به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی هستیم.

وی از جمله عوامل بروز حوادث را عدم نصب دودکش استاندارد برای هر وسیله‌ی گاز سوز، باز نبودن مسیر دودکش یا نداشتن کلاهک H در بالای پشت بام، تهویه‌ی نامناسب منزل را عنوان کرد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک عنوان کرد: وسایل گازسوز برای سوختن، نیاز به هوا و اکسیژن کافی دارند؛ بنابراین، باید زیر در اصلی ساختمان و زیر در اتاق‌ها باز باشد تا تهویه‌ی هوا به راحتی انجام و تناسب سوختن گاز و اکسیژن برقرار شود.

آقا زیارتی با بیان اینکه هرساله تعداد زیادی از هموطنان جان خود را در اثر مسمومیت با منواکسیدکربن از دست می‌دهند، عنوان کرد: این گاز، گازی است بی بو و بی رنگ و بسیار سمی که به علت عملکرد نامناسب وسیله گرمایشی در اثر سوخت ناقص، نصب نادرست و یا استفاده ناصحیح از آن ایجاد می‌شود غلظت منو اکسید در مقادیر بسیار پایین نیز برای انسان خطرناک و کشنده است.

وی گفت: با توجه به گذشت یکسال از جمع آوری وسایل گرمایشی به هنگام استفاده مجدد در ابتدا تست مکش دودکش‌ها قبل از نصب لوله دودکش بخاری ضروری است.

آقا زیارتی گفت: برای نصب بخاری‌ها باید از لوله‌های استاندارد استفاده شود و به هیچ عنوان لوله‌های آکاردیونی مورد تأیید نیست و باید از لوله‌های گالوانیزه استفاده شود.

وی افزود: حداقل طول شلنگ گاز برای وسایل گرمایشی باید ۱.۵ متر و نباید خیلی بلند باشد و از بست‌های مخصوص استفاده و از بستن سیم روی لوله گاز پرهیز شود.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک لزوم توجه به شعله بخاری را مهم برشمرد و گفت: شعله بخاری باید آبی رنگ باشد و اگر غیر از این بود خطری وجود دارد که باید فوری بررسی شود. پس از روشن کردن وسایل گرمایشی باید نسبت به گرم بودن لوله بخاری اطمینان حاصل پیدا کرد. سرد بودن لوله نشانه خوب عمل نکردن دودکش است و باید در راستای رفع مشکل اقدام کرد.

به گفته آقا زیارتی گاهی مشاهده می‌شود در اتاق‌های کوچک بخاری‌های بزرگ یا بالعکس در اتاق‌های بزرگ وسایل گرمایشی کوچک قرار داده می‌شود در حالی که باید نسبت به مساحت محیط بخاری مناسب تهیه شود.

این مسئول با اشاره به اینکه عمل احتراق در شومینه در محیط باز صورت می‌گیرد، گفت: استفاده از این نوع شومینه‌هایی که توسط مصالح در داخل ساختمان ساخته می‌شود، شعله روباز هستند و مکش کافی ندارند و گاز منواکسیدکربن را در خانه انتشار می‌دهند، مورد تأیید ما نیست چرا که خطرات بسیاری به دنبال دارد.

وی افزود: استفاده از بخاری‌های شومینه‌ای اگر استانداردهای لازم را داشته باشند، منعی ندارد.