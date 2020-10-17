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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۶:۵۲

حسین‌خانی در گفتگو با مهر:

برای بازگشت به میادین کشتی نیاز به مسابقه داشتیم

برای بازگشت به میادین کشتی نیاز به مسابقه داشتیم

مدعی وزن ۷۴ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد معتقد است کشتی‌گیران برای بازگشت هر چه بهتر به میادین به حضور در مسابقه نیاز داشتند که این مشکل با برگزاری لیگ برطرف شد.

مصطفی حسین‌خانی که با دوبنده تیم بازار بزرگ ایران در رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: حدود هشت ماه بود که کشتی به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شد و کشتی گیران مجبور بودند به توجه به تعطیلی اردوهای تیم ملی، تمرینات انفرادی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: هر چند در این مدت تمامی بچه‌ها توانستند توان روحی و جسمی خود را با برگزاری تمرینات انفرادی حفظ کنند اما به هیچ عنوان نمی‌توان بدون حضور در کوران مسابقات به وضعیت امیدوار بود. خوشبختانه این موضوع با برگزاری لیگ کاملاً به سود کشتی‌گیران شد و بچه‌ها توانستند بعد از ماه‌ها دوری از مسابقات، دوباره با رقبای خود سرشاخ شوند.

دارنده مدال برنز رقابت‌های جهانی ادامه داد: آخرین میدانی که در آن حضور داشتم، رقابت‌های قهرمانی آسیا در سال گذشته بود که در این مدت کاملاً احساس می‌کردم نیاز به حضور در مسابقات دارم. پیگیری منظم تمرینات در بحث آماده سازی کشتی گیران اهمیت فراوانی دارد اما هیچ چیز جای حضور در مسابقات و مصاف با رقبای داخلی و خارجی را در زمینه رسیدن به اوج آمادگی پُر نمی‌کند.

حسین خانی با تاکید بر ادامه رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی توسط اهالی کشتی گفت: با توجه به رقابت‌های لیگ کشتی و همچنین در پیش بودن مسابقات جهانی ۲۰۲۰ صربستان باید تمامی پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود، چراکه ممکن است در صورت آلودگی و بیماری تنها یک نفر در این چرخه، تعداد بیشتری از کشتی گیران دچار بیماری و تهدید سلامتی شوند.

وی در پایان گفت: خوشبختانه این موضوع در پیکارهای لیگ کاملاً رعایت شد و تا به امروز هم هیچ مشکل خاصی در بحث سلامت بچه‌ها به وجود نیامده است. امیدوارم این مساله در طول برگزاری اردوهای تیم ملی تا رقابت‌های جهانی هم ادامه داشته باشد.

کد مطلب 5047979

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