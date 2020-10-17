به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه بیت المقدس کردستان، سردار سیدصادق حسینی فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان در رأس هیاتی همراه برای ارزیابی میزان آمادگی‌های دفاعی و رزمی یگان‌ها، پایگاه‌ها و پاسگاه‌های مرزی مستقر در شهر بانه و سقز، به این دو شهرستان سفر کرد.

وی در این سفر دو روزه ابتدا در بدو ورود به شهر بانه، با حضور در گلزار شهدای سیرانبند این شهر، به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.

در این بازدید سردار حسینی از میزان بالای آمادگی و اقتدار، تجهیزات پیشرفته، ابتکارات و خلاقیت‌های حافظان امنیت در منطقه ابراز رضایت کرد و گفت: تأمین امنیت مرزها، مقابله با اشرار و گروهک‌های تروریستی و ارتقای بسترهای امنیت پایدار منجر به رونق‌بخشی اقتصاد در این استان خواهد شد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان ضمن قدردانی از مجاهدت، فداکاری و هوشیاری رزمندگان اسلام در مناطق سخت و صعب‌العبور مرزی، اظهار کرد: تأمین و حفظ امنیت کردستان خط قرمز سپاه است.

سردار حسینی افزود: نیروهای سپاه بیت‌المقدس علی‌رغم همه سختی‌ها و مشکلات، برای حفظ امنیت و آسایش هموطنان به‌صورت شبانه‌روزی تلاش کرده و در این راه جان خود را تقدیم می‌کنند و با این کار به دشمن ثابت کرده‌اند که مدافعان امنیت آمادگی مقابله با هرگونه تهدیدات دشمن را دارند.

فرمانده قرارگاه استانی شهید شهرامفر استان کردستان در پایان به هم مرز بودن این استان با کشور همجوار عراق اشاره کرد و گفت: امیدوارم زیرساخت‌های مرزی توسعه یافته و مشکلات مرزنشینان برطرف شود و این مهم، در اولویت بررسی و پیگیری تمامی مسئولین قرار بگیرد.