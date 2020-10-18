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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۹:۵۴

افزوده شدن حالت رانندگی به دستیار هوشمند گوگل

افزوده شدن حالت رانندگی به دستیار هوشمند گوگل

گوگل بعد از یک سال تأخیر از افزوده شدن حالت رانندگی به دستیار هوشمند گوگل اسیستنت خبر داده است. البته این خدمات به تدریج در دسترس همه کاربران قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، حالت رانندگی دستیار هوشمند گوگل برای اولین بار در دسترس کاربران سیستم عامل اندروید قرار می‌گیرد.

رابط کاربری این حالت از زمان عرضه اولیه در اواسط سال ۲۰۱۹ تغییر چشمگیری داشته است. این رابط ارسال پیام متنی، پخش موسیقی، تعامل از طریق شبکه‌های اجتماعی و غیره را برای کاربر تسهیل می‌کند، بدون آنکه موجب حواس‌پرتی فرد در زمان رانندگی شود.

این رابط کاربری هنوز به هیچ یک از نسخه‌های برنامه نقشه گوگل یا جستجوگر این شرکت متصل نمی‌شود ولی با گوشی‌های مختلف سازگاری دارد. گوگل به تشخیص خود این خدمات را به تدریج برای حساب‌های کاربری مختلف فعال می‌کند. اما در مورد فرایند این کار توضیحی نداده است.

کد مطلب 5050233

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