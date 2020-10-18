افزوده شدن حالت رانندگی به دستیار هوشمند گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، حالت رانندگی دستیار هوشمند گوگل برای اولین بار در دسترس کاربران سیستم عامل اندروید قرار می‌گیرد.

رابط کاربری این حالت از زمان عرضه اولیه در اواسط سال ۲۰۱۹ تغییر چشمگیری داشته است. این رابط ارسال پیام متنی، پخش موسیقی، تعامل از طریق شبکه‌های اجتماعی و غیره را برای کاربر تسهیل می‌کند، بدون آنکه موجب حواس‌پرتی فرد در زمان رانندگی شود.

این رابط کاربری هنوز به هیچ یک از نسخه‌های برنامه نقشه گوگل یا جستجوگر این شرکت متصل نمی‌شود ولی با گوشی‌های مختلف سازگاری دارد. گوگل به تشخیص خود این خدمات را به تدریج برای حساب‌های کاربری مختلف فعال می‌کند. اما در مورد فرایند این کار توضیحی نداده است.