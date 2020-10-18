رشد ۵۴ درصدی سطوح تحت پوشش آبخیزداری و آبخوانداری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اهمیت توسعه طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در کشور و ارتقای شاخص اجرای فعالیت از متوسط هفتصد هزار هکتار به یک میلیون و سیصد هزار هکتار در سال، از رشد متوسط سالانه ۵۴ درصدی سطوح تحت پوشش فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری طی دو سال اخیر در مقایسه با متوسط بلندمدت سالانه در چهار دهه گذشته خبر داد.

ابوالقاسم حسین پور گفت: به مدد تزریق منابع از صندوق توسعه ملی، فعالیت آبخیزداری و آبخوان‌داری در کشور طی سنوات اخیر حرکت رو به رشدی را آغاز و با ایجاد زیرساخت‌های جدید به منظور مهار سالانه ۲ میلیارد و دویست میلیون مترمکعب از بارش‌ها و سیلاب‌ها در سطح کشور، امیدواری را در جامعه آبخیزنشینان، بهره برداران عرصه‌های منابع طبیعی، تولیدکنندگان کشاورزی، روستایی و عشایری بهره مند از این گونه اقدامات زیربنایی افزایش داده است.

این مقام مسئول با تشریح شرایط تغییرات و نوسانات اقلیمی و تشدید وقوع سیلاب‌ها در کشور و تاکید بر ضرورت توسعه اقدامات پیشگیرانه و تاب آور در مدیریت سیل، افزود: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان ارگانی تخصصی که در ساختار سازمانی خود «دفتر کنترل سیلاب» دارد، مقوله سیل را مورد توجه قرار داده است و با رویکردی جامع نگر، ضمن کاهش سیل خیزی از منشأ در سطح حوزه‌های آبخیز و به تبع آن کاهش خسارات سیل، بهره برداری بهینه از فرصت سیلاب، با افزایش نفوذ آب به درون زمین، تقویت ذخیره آب در خاک و آبخوان چاه‌ها، چشمه‌ها و قنوات در جهت پایداری آب در چرخه طبیعت، بهبود تولید کشاورزی و احیای عرصه‌های منابع طبیعی، اقدامات مؤثری را به انجام رسانده است.

حسین پور گفت: در همین راستا تا پایان آبان ماه شاهد بهره برداری از طرح‌های آبخیزداری و کنترل سیلاب در ۲۴ حوزه آبخیز در ۱۱ استان سیل خیز کشور در سطح ۷۴۰ هزار هکتار هستیم که عملیات اجرایی آن در شش ماهه نخست سال جاری انجام و قبل از شروع فصل بارش خاتمه یافته و با ظرفیت مهار ۵۷۰ میلیون متر مکعب سیلاب در سال، نقش مؤثری در ایمن سازی مناطق مذکور در برابر مخاطرات سیل‌های احتمالی آتی ایفا می‌نماید.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان جنگل‌ها، با اشاره به کاهش اعتبارات این بخش در سال جاری و نیاز کشور به توسعه طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری به میزان حداقل ۳ میلیون هکتار در سال، خواستار توجه تصمیم گیران و برنامه ریزان به اینگونه اقدامات زیربنایی و اثربخش در لایحه بودجه سال آتی و برنامه هفتم توسعه کشور شد.