واژگونی پراید در محور تنگراه–گالیکش یک کشته و سه مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: بامداد جمعه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور تنگراه–گالیکش، حدفاصل صادق‌آباد و ترجنلی و مقابل روستای بش‌اویلی، از سوی اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی از پایگاه تنگراه با چهار نیروی امدادی، به همراه یک دستگاه آمبولانس و یک ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان با بیان اینکه در این سانحه چهار نفر آسیب دیدند، گفت: سه نفر از سرنشینان مصدوم شدند که یک نفر توسط نیروهای هلال احمر و دو نفر دیگر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

حاجیلری ادامه داد: یک نفر نیز در صحنه حادثه جان باخت و پیکر وی پس از انجام اقدامات قانونی، توسط تیم عملیاتی هلال احمر تحویل عوامل پلیس راه شد.

وی خاطرنشان کرد: مصدوم منتقل‌شده توسط تیم هلال احمر، مردی ۲۱ ساله بود که به دلیل آسیب‌دیدگی در ناحیه سر، گردن و زانوها برای ادامه روند درمان به بیمارستان رسول اکرم (ص) شهرستان کلاله انتقال یافت.