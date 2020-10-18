همایش روز زن روستایی ۲۸ مهرماه به صورت مجازی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مویدی با اشاره به روز زنان روستایی ضمن تبریک این مناسبت، گفت: جایگاه زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار و امنیت غذایی کشور بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: این روز فرصتی است تا توانمندی‌ها و نقش اساسی زنان روستایی و عشایری در توسعه پایدار کشور بیش از هر زمانی دیده شود.

مویدی ادامه داد: این روز همچنین فرصتی است تا یادآور این مهم باشیم که مسئولان کشور در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نقش مهم و اساسی کشاورزی خانوادگی، اشتغال و حمایت از بازار محصولات زنان روستایی و عشایری را پررنگ‌تر در نظر بگیرند.

مویدی با بیان اینکه در سه سال گذشته به مناسبت روز جهانی زن روستایی مراسمی با حضور جمعی از مقامات ارشد دولتی و زنان موفق تولیدکننده روستایی و عشایری برگزار شده است، خاطرنشان کرد: امسال نیز به همین مناسبت، همایش روز زن روستایی دوشنبه ۲۸ مهر ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به صورت مجازی برگزار می‌شود.

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی اذعان کرد: افراد می‌توانند از طریق آدرس همایش: به صورت مجازی در این همایش، حضور یابند.

معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان با تاکید بر اینکه زنان روستایی با وجود دسترسی محدود به منابع تولیدی، نیمی از تولید غذا و نیروی محرک کار کشاورزی جهان را به واسطه وظایف مهم در کشاورزی خانوادگی بر عهده دارند، گفت: زنان روستایی و عشایری به دلیل آگاهی و آموزش‌های لازم در زمینه تولید محصول سالم و به تبع آن، افزایش سهم صادرات کشور در بازارهای جهانی، تأثیر چشمگیری در رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و در نتیجه توسعه روستا و کشور دارند.