سردار سلمان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ۳۵ درصدی وقوع جرایم خشن در استان همدان خبر داد و گفت: تمرکز بر روی کشف کالاهای قاچاق از رویکردهای پلیس بوده که در این راستا ۲۵۶ عملیات برای کشف کالای قاچاق انجام شد که چهار مورد آن در راستای کشف کالای سازمان یافته به انجام رسید.

سردار امیری عنوان کرد: امسال دو هزار و ۳۹۸ قاچاقچی کالا و ارز در استان همدان دستگیر و ۱۵۲ میلیارد تومان کالای قاچاق نیز کشف و ضبط شد که در این زمینه نیز شاهد افزایش ۱۳ درصدی کشفیات هستیم.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه تعداد دو هزار و ۶۵ فقره پرونده مربوط به کالای قاچاق از ابتدای سال تاکنون در پلیس آگاهی استان همدان تشکیل شده است، اضافه کرد: ارزش ۲۶۳ مورد از این پرونده‌ها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.

سردار امیری به وضعیت رصد فضای مجازی و نقش پلیس فتا در این بین نیز اشاره کرد و گفت: بیشترین ارتکاب جرایم در فضای مجازی استان همدان به ترتیب مربوط به مباحث مالی، کلاهبرداری اینترنتی و مزاحمت اینترنتی بوده است.

وی از تهیه و توزیع محتواهای آموزشی در این راستا خبر داد و افزود: پلیس فتا ۱۲ هزار و ۶۶۲ سایت مجرمانه را از ابتدای سال تاکنون شناسایی و در سامانه ثبت کرده است.

وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های مربوط به جرایم اینترنتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۲ درصدی داشته است، عنوان کرد: در این راستا ۱۳۳ مجرم اینترنتی نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان در زمینه وضعیت ترافیکی و تصادفات درون شهری و برون شهری استان همدان نیز عنوان کرد: امسال تصادفات درون شهری همدان کاهش ۳۹ درصدی و تصادفات برون شهری کاهشی ۳۷ درصدی داشته و در این راستا، شاهد کاهش متوفیان در حدود ۳۸ درصد نیز هستیم.

