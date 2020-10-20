رمان «بازگشت پروفسور زالزالک» به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «بازگشت پروفسور زالزالک» نوشته جمال‌الدین اکرمی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ چهارم رسید.

اکرمی در این رمان بخشی از تاریخ ایران را در قالب داستانی تخیلی برای نوجوانان بالای ۱۵ سال روایت می‌کند.

پروفسور زالزالک، پدربزرگ مانای ۱۴ ساله، دانشمند پیری است که درباره تاریخچه هنرهای تجسمی در ایران مطالعه می‌کند. او وقتی که از کشف غار کلماکره لرستان باخبر می‌شود با دستگاهی که برای تعیین قدمت اشیا اختراع کرده به لرستان سفر می‌کند تا با کمک این دستگاه قدمت این آثار را تعیین کند. پروفسور زالزالک، مانا و رقیب دغل‌کارش پروفسور ماکان طی ماجراهایی به گذشته سفر می‌کنند و با انسان‌های نخستین و شیوه زندگی‌شان و بخشی از تاریخ ایران آشنا می‌شوند….

این کتاب ۱۹۲ صفحه‌ای از مجموعه «رمان نوجوان امروز» اولین بار در سال ۱۳۸۹ با قطع رقعی از سوی کانون پرورش فکری منتشر شد.

رمان «بازگشت پروفسور زالزالک» با قیمت ۲۳ هزار تومان در فروشگاه‌های کانون در سراسر کشور، فروشگاه اینترنتی کانون و فروشگاه‌های محصولات فرهنگی هنری در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

شمارگان این رمان تاکنون در چهارمین مرحله چاپ در مجموع به ۲۰ هزار نسخه رسیده است.