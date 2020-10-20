تماس صوتی و تصویری در نسخه وب واتس اپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندروید پلیس، واتس اپ به زودی از قابلیت تماس در نسخه دسک تاپ پشتیبانی می کند. طبق گزارشی که وب سایتWABetaInfo منتشر کرده این به روز رسانی به کاربران اجازه می دهد با تماس صوتی و ویدئو چت انجام دهند.

اسکرین شات هایی از نسخه آتی واتس اپ وب نشان می دهد یک گزینه پاپ آپ با گزینه رد یا قبول تماس افزوده می شود. هنوز مشخص نیست تماس های ویدئویی، مشابه نسخه موبایل است یا خیر.

احتمالا به روز رسانی ها از تماس های ویدئویی و صوتی گروهی نیز پشتیبانی می کنند اما احتمالا محدودیت برقراری تماس تا ۸ نفر در آنها وجود خواهد داشت.

هنوز مشخص نیست واتس اپ چه زمان این قابلیت ها را ارائه می کند اما طبق گزارش منبع ذکر شده، آنها به زودی عرضه می شوند.