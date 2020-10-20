به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی بلومبرگ از تشکیل پرونده قضائی علیه محمد بن‌سلمان ولیعهد و وزیر دفاع سعودی در آمریکا به اتهام قتل جمال خاشقجی منتقد ریاض خبر داد.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، نامزد جمال خاشقجی با تشکیل پرونده ای در این خصوص علیه ولیعهد و ۲۸ سعودی دیگر در دادگاه فدرال منطقه کلمبیا به شکایت مبادرت نموده است.

بلومبرگ در این گزارش آورده است: «کِیث هارپر» (Keith Harper) وکیل نامزد جمال خاشقجی در کنفرانس مطبوعاتی مجازی با رسانه ای کردن این موضوع تصریح کرد که خسارت های وارده از این قتل نیز باید در جریان محاکمه مشخص شوند.

قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول

جمال خاشقجی روزنامه‌نگار اهل عربستان سعودی، سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستون‌نویس روزنامه آمریکائی واشنگتن‌ پست دوم ماه اکتبر ۲۰۱۸ به منظور انجام امور رسمی وارد کنسولگری این کشور در استانبول شد؛ اما هرگز از آن خارج نشد.

ریاض در ۲۰ اکتبر همان سال قتل خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی را تایید کرد. دادستان این کشور مدعی شد که خاشقجی بعد از «درگیری» با چند نفر در داخل کنسولگری «فوت» کرده و ۱۸ شهروند این کشور نیز در این رابطه بازداشت شده‌اند.

دادستان کل عربستان سعودی اعلام کرد که ۵ تن از متهمان پرونده قتل خاشقجی به اعدام و ۳ مظنون نیز مجموعا به ۲۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

سعود القحطانی از نزدیکان و مشاور محمد بن سلمان، احمد العسیری معاون سابق رئیس سازمان اطلاعات و محمد العتیبی سرکنسول عربستان سعودی در استانبول که احتمال نقش آنان در این جنایت وجود دارد، توسط دادگاه مذکور تبرئه شده‌اند!

دادستانی کل استانبول ۳۱ اکتبر سال گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جمال خاشقجی بلافاصله پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در این شهر، طبق نقشه‌ قبلی خفه و کشته شده است.