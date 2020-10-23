آمریکا مدعی حمله هکرهای روسی به شبکه رایانه های محلی و ایالتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانسهای دولتی ایالات متحده روز پنج شنبه با اعلان دومین زنگ خطر بزرگ نسبت به حملات هکری خارجی مدعی شدند که گروهی از هکرهای مورد حمایت دولت روسیه کوشیده اند تا با حمله هکری به درون شبکه رایانه های ایالتی و محلی دولت آمریکا نفوذ کنند. به گفته منابه آگاه، دو مورد از این حملات هکری موفقیت آمیز بوده اند.

در هشداری که کمتر از دو هفته مانده به انتخابات آمریکا اعلام شد، آژانسهای دولتی ایالات متحده ادعا کردند که یک گروه روسی دهها شبکه رایانه ای ایالتی، محلی، قبیله ای و منطقه ای دولت آمریکا و همچنین شبکه های هواپیمایی را هدف حمله هکری قرار دادند.

پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) و وزارت امنیت داخلی ایالات متحده ادعا کردند که «دست کم از سپتامبر ۲۰۲۰، یک بازیگر تحت پشتیبانی روسیه علیه طیف متنوعی از اهداف در ایالات متحده دست به عملیات [هکری] زده است».

گفتنی است که هنوز اسامی آژانسهای دولتی آمریکا که مورد این حمله هکری ادعایی قرار گرفته اند، منتشر نشده است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده نیز تاکنون از اظهارنظر در این باره خودداری کرده و پلیس فدرال آمریکا نیز با امتناع از ارائه جزئیات بیشتر، در بیانیه ای مدعی شد که این حملات هکری «به روشنی نشاندهنده رفتار نابهنجار روسیه است».

سفارت روسیه در واشنگتن نیز در پاسخ به اتهامات وارده به اظهارنظرهای «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین اشاره کرد که این اتهامات را «مطلقاً بی پایه و اساس» خواند.

شایان ذکر است که این هشدار در بحبوحه تشدید نگرانیها از وقوع حملات هکری در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سوم نوامبر صورت می گیرد.