چین پیشتاز توسعه شبکه ۵G در جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، چین در ماه سپتامبر یعنی سه ماه زودتر از موعد تعیین شده، هدف سالانه خود برای احداث ۶۹۰ هزار ایستگاه ۵G در کشور را تکمیل کرده است.

به گفته کن وو مدیر بخش توسعه مخابرات و اطلاعات در وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین، سرعت توسعه ۵G در این کشور افزایش یافته است.

این در حالی است که حدود یک سال قبل طرح‌های گسترش اینترنت ۵G و تجاری سازی آن در پکن ارائه شد و همین امر به توسعه سریع صنعت مخابرات در چین منجر شد.

طبق گزارش سازمان GSMA، تلاش‌های چین در این زمینه موفقیت آمیز بوده و اکنون ۷۰ درصد شبکه‌های ۵G توسعه یافته در جهان در این کشور قرار دارند. به عبارت دیگر چین پیشتاز توسعه شبکه نسل پنجم اینترنت همراه در جهان است.

این خبر در حالی منتشر شده که گزارشی جدید نشان داد توسعه جهانی اینترنت ۵G به دلیل موانع قانونی درباره تهیه کنندگان تجهیزات و غیره کند شده است. طبق گزارش‌ها نقش این موانع در کاهش سرعت توسعه ۵G حتی از شیوع کووید ۱۹ نیز پررنگ‌تر بوده است.