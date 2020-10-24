رقابت ۲۶۳ نفر برای دریافت جایزه آسترید لیندگرن امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مای‌نیوزدسک، در جایزه ادبی یادبود آسترید لیندگرن سال ۲۰۲۱ که بزرگ‌ترین جایزه ادبیات کودکان جهان است، نام ۱۰ کاندیدا از ایران به چشم می‌خورد.

در جایزه سال آینده ۲۶۳ نامزد به رقابت می‌پردازند و بیش از نیم میلیون دلار جایزه در نظر گرفته شده است.

برنده این جایزه، که در فهرستی با جامع‌ترین خالقان کتاب‌های کودکان مطرح در سراسر جهان رقابت می‌کند، سیزدهم آوریل ۲۰۲۱ معرفی خواهد شد.

بول وستین رییس هیات داوران جایزه آسترید لیندگرن گفت: «حالا بیشتر از همیشه، کودکان و جوانان نیازمند دسترسی به ادبیاتی هستند که دیدگاه عمیق‌تری از جهان به آن‌ها می‌دهد. لیست جایزه آسترید لیندگرن گستره، کیفیت و تنوع فوق‌العاده‌ای دارد.»

نامزدهای امسال از ۶۹ کشور به این فهرست وارد شده‌اند و خیلی از آن‌ها برای نخستین بار وارد لیست شده‌اند. بریتانیا با ۲۰ نامزد در صدر لیست کشورهایی قرار دارد که دارای بیشترین تعداد نامزد برای جایزه سال ۲۰۲۱ هستند و بعد از آن سوئد با ۱۴ نامزد، نروژ با ۱۲ نامزد، ایران و فرانسه و روسیه و آمریکا هر یک با ۱۰ نامزد و هلند و پرتغال و آلمان هر یک با ۷ نامزد در مقام بعدی قرار دارند.

مارتن ساندن نویسنده و عضو هیات داوران در بیانیه‌ای گفت: «لیست جایزه آسترید لیندگرن شامل اسطوره‌های زنده و ستاره‌های آینده می‌شود. آثار آن‌ها شامل ماجراجویی‌های فوق‌العاده و بینش‌های روزمره پر از احساس و دانش روان‌شناختی، هنر بصری خارق‌العاده و شاهکارهای هجوآمیز می‌شود.»

بیش از ۱۰۰ سازمان بین‌المللی برای جایزه سال آینده نامزدهایی را معرفی کردند. کار هیات داوران جایزه آسترید لیندگرن بررسی و سنجش گستره و تنوع کار آن‌ها مقابل یکدیگر است.

مبلغ نقدی این جایزه ۵ میلیون کرون سوئد است که سالانه به یک یا چند برنده اهدا می‌شود. نویسندگان، تصویرگران و داستان‌سرایان کلامی می‌توانند در این رقابت شرکت کنند.

جایزه ادبی یادبود آسترید لیندگرن در سال ۲۰۰۲ توسط دولت سوئد پایه‌گذاری شد و شورای هنر سوئد مسئولیت مدیریت آن را بر عهده دارد.