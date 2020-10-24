محرومیت یک ساله سرمربی تیم فوتسال مس تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال سرانجام به پرونده اعتراض باشگاه مس سونگون در پی احکام سنگین کمیته انضباطی بعد از فینال لیگ برتر فوتسال رسیدگی کرد. بر این اساس محرومیت یک ساله علی افضل سرمربی مس، محرومیت دو جلسه‌ای مسلم اولادقباد بازیکن این تیم و محرومیت دیگر اعضای مسی‌ها مورد تایید قرار گرفت.

کمیته استیناف تاکید کرده که با توجه به فیلم مسابقه و گزارش مراجع رسمی، اعتراض تیم مس را وارد ندانسته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به این شرح بود:

* به دلیل تخلفات و حرکات غیر روزشی تحریک آمیز که منجر به بروز خشونت و استفاده از الفاظ رکیک از سوی علی افضل، سرمربی تیم مس سونگون، کمیته انضباطی وی را طبق مواد ۵۴ و ۵۵ مقررات انضباطی به یک سال محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد

* احمد باغبان باشی، مربی تیم مس سونگون به دلیل اعتراض به داور و رفتار غیر ورزشی طبق ماده ۵۵ مقررات انضباطی به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم بوده و باید ۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

*مسلم اولاد قباد، بازیکن تیم مس سونگون به خاطر فحاشی به داور از بازی اخراج شد. این بازیکن طبق ماده ۵۵ مقررات انضباطی به دو جلسه محرومیت و پرداخت ۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

* بهزاد عبداله پور، تدارکات تیم مس سونگون به خاطر حمله به داور مسابقه که منجر به اخراجش شد به مدت ۳ جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید ۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

* فرهاد فخیم، بازیکن تیم مس سونگون به دلیل رفتار غیر ورزشی طبق ماده ۶۴ مقررات انضباطی باید ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند

* وطن خواه، مربی بدنساز تیم مس سونگون به دلیل رفتار غیر ورزشی طبق ماده ۶۴ مقررات انضباطی باید ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند

* کوروش الطاف لیدر تیم مس سونگون به دلیل ایجاد جنجال و حرکات توهین آمیز نسبت به تیم مقابل و داوران و بروز رفتارهای مخل نظم بازی از ابتدا تا انتهای مسابقه، طبق ماده ۶۰ مقررات انضباطی به یک سال از ورود به استادیوم‌های ورزشی محل برگزاری مسابقات فوتبال و فوتسال محروم شد

* تیم مس سونگون به دلیل سوء رفتار تیمی و نقض اصول کلی رفتار و بروز خشونت از سوی عوامل منتسب، به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و برگزاری یک دیدار بدون حضور تماشاگران و خارج از استان آذربایجان شرقی در اولین دیدار خانگی مقابل تیم گیتی پسند محکوم شد (ضمن اینکه تعیین مکان مسابقه با نظر سازمان لیگ فوتسال صورت می‌گیرد)