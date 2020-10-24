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۳ آبان ۱۳۹۹، ۲۳:۲۷

دستور ویژه فرمانده انتظامی خراسان رضوی؛

مرگ مرد جوان در مشهد پیگیری شود/ ادامه تحقیقات از مامور کلانتری

مرگ مرد جوان در مشهد پیگیری شود/ ادامه تحقیقات از مامور کلانتری

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از تحقیقات ویژه پیرامون مرگ مرد جوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد کاظم تقوی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی ارسال گزارش مرگ مردی جوان و انتشار تصاویری از زمان دستگیری متهم با ادعای مسمومیت بر اثر اسپری فلفل در شبکه‌های معاند، به محض دریافت گزارش و قبل از انتشار تصاویر مربوط به این واقعه از رسانه‌ها، دستورات ویژه به رئیس بازرسی پلیس استان برای پیگیری سریع پرونده و روشن شدن چرایی و علت آن صادر و تحقیقات با احضار مأمور انتظامی آغاز شده است.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه خاطر نشان کرد: موضوع به صورت ویژه بررسی و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5055726

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