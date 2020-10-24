مرگ مرد جوان در مشهد پیگیری شود/ ادامه تحقیقات از مامور کلانتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد کاظم تقوی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی ارسال گزارش مرگ مردی جوان و انتشار تصاویری از زمان دستگیری متهم با ادعای مسمومیت بر اثر اسپری فلفل در شبکه‌های معاند، به محض دریافت گزارش و قبل از انتشار تصاویر مربوط به این واقعه از رسانه‌ها، دستورات ویژه به رئیس بازرسی پلیس استان برای پیگیری سریع پرونده و روشن شدن چرایی و علت آن صادر و تحقیقات با احضار مأمور انتظامی آغاز شده است.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه خاطر نشان کرد: موضوع به صورت ویژه بررسی و نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.