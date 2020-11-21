«خانه امن»/از «شارمهد» تا «ملاعمر» در تور افسران امنیتی ایران

خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ انتشار خبر هلاکت «ملاعمر شاهوزهی» از سرکردگان ارشد گروه تروریستی جیش الظلم و طراح چندین حمله انتحاری به مردم و نیروهای حافظ امنیت کشورمان در مناطق مرزی گویای این واقعیت است که به بیان نورانی رهبر معظم انقلاب؛ «دوران بزن و در رو تمام شده است» و فرزندان ایران اسلامی در نیروهای مسلح و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشورمان به آنچنان توان و اشراف اطلاعاتی رسیدهاند که خواب را از چشمان بدخواهان ملت ایران گرفتهاند و هیچ اقدام تروریستی و کور کورانه ای را بی پاسخ نگذاشته و در سریعترین زمان ممکن عوامل و سرکردههای اقدامات تروریستی را به سزای اعمال پلید خود میرسانند، به گونهای که حتی حامیان آنها نتوانند به داد این افراد خود فروخته و خائن به مردم خویش برسند و این افراد آنچنان در تور امنیتی و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در دستگاههای امنیتی کشور گرفتار میشوند که باورشان نمیشود.
اقدامات و مأموریتهای سربازان میهن و گمنامان سرافراز دستگاههای امنیتی کشور بسیار گسترده است و اقدامات و مأموریتهای متنوعی در حوزه مقابله با تروریسم، ضد جاسوسی، قاچاق ارز، کالا، مواد مخدر و… دارند که ما از بیشتر آنها به دلایل مختلفی بی اطلاع هستیم و تنها بخش کمی از این مأموریتها و موفقیتها رسانهای میشود. بر همین اساس برخی از توفیقات دستگاههای امنیتی کشور را از ابتدای سال تاکنون مرور بازخوانی و بررسی قرار میدهیم.
۱- هلاکت ملاعمر شاهوزهی از سرکردگان ارشد گروه تروریستی جیش الظلم
روز چهار شنبه ۲۸ آبان بود که رسانهها از هلاکت ملاعمر شاهوزهی (ملقب به ملأ عمر)، از سرکردگان ارشد گروه تروریستی جیش الظلم و طراح حمله انتحاری به اتوبوس حامل رزمندگان سپاه اصفهان در سال ۹۷ به همراه ۲ همراهش در منطقه تربت پاکستان خبر دادند، اگر چه این عملیات توسط نیروهای امنیتی پاکستان صورت گرفت اما قطعاً با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) بوده است.
به شهادت رساندن ۱۴ مرزبان ایران در سراوان، ربودن ۵ مرزبان ایرانی در سال ۹۲، ربودن ۱۲ مرزبان ایرانی در سال ۹۷ و حمله به بالگرد در سروان و حمله به پایگاه بسیج در نیک شهر از سوابق تاریکی جنایت بار این تروریست سابقه دار است.
عمر شاهوزهی شرور خطرناک و معروف منطقه بلوچستان که یکی از سرکردگان قاچاق مواد مخدر در مرز بین کشور ایران و پاکستان محسوب میشد، اقدامات تروریستی بیشماری را علیه مردم مظلوم منطقه به تنهایی و یا با همکاری گروهکهای تروریستی دیگر به انجام رسانده است.
او در راستای مخالفت با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سلطنت طلبان خارج از کشور، سرویسهای جاسوسی کشورهای معاند ایران و منافقین در ارتباط بوده و کمکهای اطلاعاتی و مالی زیادی از آنها برای تشدید فعالیتهای خود در منطقه بلوچستان دریافت کرده و به عنوان یکی از حامیان گروهکهای تروریستی موسوم به سپاه صحابه، جیش النصر، جیش العدل، جند الشیطان مقادیری از این کمکهای مالی و اطلاعاتی را جهت انجام اقدامات تروریستی در اختیار گروهکهای مذکور قرار میدهد.
۲- دستگیری سرکرده گروههای تروریستی النضال
دستگیری سرکرده گروهک تروریستی النضال مسئول حمله تروریستی خونین ۳۱ شهریور سال ۹۷ اهواز یکی دیگر از اقدامات سربازان گمنام امام (عج) بود که چهار شنبه ۲۱ آبان اعلام شد.
وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با اقدامات تخصصی و ترکیبی سربازان گمنام امام زمان (عج)، «فرج الله چعب» سرکرده گروهک تجزیه طلب «حرکه النضال» شناسایی و دستگیر شد.
سرکرده گروهک تجزیه طلب حر که النضال در سالهای اخیر قصد چندین عملیات بزرگ دیگر در تهران و خوزستان را داشت و اخیراً در حال برنامه ریزی برای هدایت عملیات تروریستی جدیدی بود که با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) ناکام ماند.
این گروهک که تحت حمایت مستقیم سرویسهای اطلاعاتی عربستان و رژیم صهیونیستی قرار دارد؛ علی رغم صدور حکم بین المللی برای سرکردگان آن گروه، عملیات تروریستی در ایران را مدیریت میکرد.
۳- انهدام شبکه بزرگ قاچاق ارز
ضربه به اخلال گران شبکه بزرگ قاچاق حرفهای ارز یکی دیگر از ابعاد فعالیت سربازان گمنام امام زمان (عج) که خبر این اقدام مهم ۱۷ آبان منتشر شد.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات در اطلاعیهای اعلام کرد؛ در راستای برخورد با اخلال گران بازار ارز، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان یزد، ۴ شبکه بزرگ قاچاق ارز شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.
این شبکه به منظور پنهان ساختن ماهیت مجرمانه فعالیت خود، معاملات ارزی را بدون ثبت در سامانه سنا و با استفاده از حسابهای شخصی مرتبط خود انجام میدادند.
برابر اسناد پرونده، حجم قاچاق ارز متهمین بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال ارزیابی شده است که در این عملیات بیش از ۳۰ نوع ارز مختلف به ارزش ریالی بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد؛ بر همین اساس تا کنون بیش از ۵۰۰ حساب بانکی مسدود و حدود ۵۰ نفر از افراد مرتبط با این شبکه جهت رسیدگی پرونده تحویل مراجع قضائی شد.
۴- دستگیری ۱۵ نفر از اعضای اصلی باند جعل اسناد بانکی
۸ آبان بود که وزارت اطلاعات با صدور بیانیهای اعلام کرد: بیش از ۱۵ نفر از اعضای اصلی باند کلاهبرداری سازمان یافته تهیه چکهای بانکی و جعل اسناد در استان آذربایجان شرقی را شناسایی و دستگیر کرده است.
این متهمان اقدام به کلاهبرداری، جعل اسناد، تهیه و خرید و فروش چکهای بانکی بلامحل نمودهاند و تاکنون بیش از ۴۵ هزار فقره چکهای برگشتی به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال از باند مذکور کشف گردید.
۵- شناسایی و انهدام شبکه اخلالگران بازار ارز
دستگیری ۴۳ نفر از دلالان و اخلالگران بازار ارز به اتهام ایجاد اخلال در بازار و افزایش کاذب قیمت ارز در استان اصفهان یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای امنیتی کشور بود که در اول آبان ماه صورت گرفت.
این متهمان با اقدامات خلاف قانون در بازار حقیقی و مجازی از جمله معاملات فردایی و دلالی عمده در بازار، ضمن ایجاد اخلال در بازار و افزایش کاذب قیمت ارز، اقدام به کسب سودهای نامشروع کردهاند.
بر اساس اسناد و مدارک پرونده، گردش مالی متهمان بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده و مقادیر قابل توجهی ارزهای خارجی از متهمان کشف و ضبط شده است.
۷- شناسایی و توقیف ۱۸ هزار لاستیک دولتی احتکار شده
برخورد با اخلالگران و محتکران بخش دیگری از مأموریتهای فرزندان ملت ایران در دستگاههای امینی کشور است که در این سالها و با توجه به نوسانات موجود در بازار ارز و کالا و البته تلاش عدهای برای سود جویی بیشتر و کسب مال از این طریق است. در همین راستا عامل اصلی اخلال در توزیع ۱۸۰۰۰ حلقه لاستیک دولتی در استان خوزستان در ۲۳ مهر ۱۳۹۹ دستگیر و انبار احتکار کنندگان ۲۸ هزار تن انواع ورقهای فولادی در اصفهان شناسایی و توقیف شد.
با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در دو عملیات، عامل اصلی اخلال در توزیع لاستیک دولتی به ناوگان حمل و نقل جادهای در استان خوزستان دستگیر و انبارهای احتکار کنندگان انواع ورقهای فولادی در شهرستان مبارکه اصفهان شناسایی و توقیف شد.
بر اساس اعترافات و اسناد پرونده در استان خوزستان، متهم با اخذ ۱۸۰۰۰ حلقه لاستیک به نرخ دولتی با عدم توزیع لاستیکها به نرخ مصوب و فروش آن در بازار آزاد خارج از استان، سبب اخلال در تأمین لاستیک کامیون داران گردیده بود؛ در بازرسی به عمل آمده از انبار، بیش از ۱۰۰۰ حلقه لاستیک کشف و پس از توقیف تحویل مراجع قضائی شد.
۸- دستگیری شبکه سازمان یافته دلالان و سوداگران دارو
۷ مهر ۱۳۹۹ وزارت اطلاعات در اطلاعیهای از شناسایی و دستگیری شبکه سازمان یافتهای از دلالان و سوداگران دارویی که به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه رسمی بهداشت و درمان اقدام به تهیه و فروش داروهای درمان کرونا میکردند، خبر داد.
شبکه سازمان یافتهای از دلالان و سوداگران دارویی که به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه رسمی بهداشت و درمان اقدام به تهیه و فروش داروهای مورد استفاده در دوره درمان کرونا میکردند. عدهای از سوداگران و دلالان دارویی که با همدستی تعداد معدودی از پرسنل متخلف مراکز درمانی، داروهای مورد استفاده در درمان کرونا را که به صورت سهمیهای در اختیار مراکز درمانی قرار میگرفت؛ با هدف کسب سود نا مشروع خارج و با قیمتهای گزاف به خانوادههای بیماران به فروش میرساندند.
۹- آزادی ۳ صیاد بلوچ
آزادی سه ۳ تن از هموطنان بلوچ که از سال ۱۳۹۴ توسط راهزنان دریایی سومالی ربوده شده بودند یکی دیگر از اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج) در ماههای اخیر است که ۳۱ مرداد اعلام شد.
۱۰- ضربه به یک باند بزرگ قاچاق سلاح و مهمات
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ وزارت اطلاعات طی اطلاعیهای از ضربه به باند بزرگ قاچاق سلاح و مهمات در استان البرز خبر داد.
این باند در استانهای البرز، تهران، کرمانشاه، لرستان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و کرمان فعالیت داشته است.
اعضای این باند با سو استفاده و جعل مکاتبات و عناوین وزارت اطلاعات، نهادهای حاکمیتی، مراجع قضائی و ارگانهای نظامی، اقدام به قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز، سکه، منسوجات طلا و عتیقه کردهاند.
در این عملیات هوشمندانه بیش از ۲۰ نفر از اعضای اصلی باند مذکور با هماهنگی مراجع قضائی دستگیر و تعداد قابل توجهی سلاح جنگی، کمری، شکاری، مهمات و خودروهایی با پوشش نظامی کشف و ضبط شد.
۱۱- دستگیری ۵ تیم جاسوسی
معاون ضد جاسوسی ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ از دستگیری ۵ تیم جاسوسی توسط وزارت اطلاعات خبر داد.
معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات اعلام کرد: با استعانت از الطاف الهی و با تلاشهای شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان (عج)، به دنبال ضربات پی در پی به سرویسهای جاسوسی نظام سلطه، تعدادی از جاسوسان مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی مذکور شناسایی و دستگیر شدند.
افسران اطلاعاتی بیگانه با بهره گیری از روشهای پیچیده و متنوع اطلاعاتی، درصدد انجام جاسوسی نسبت به پروژههای هستهای، سیاسی، اقتصادی، نظامی و زیرساختی با هدف سرویسهای اطلاعاتی سیا، موساد و برخی کشورهای اروپایی مرتبط با پروندههای جاسوسی اخیر؛ خرابکاری در زیرساختها، پروژهها، تشدید تحریمهای ظالمانه و ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به دانش و تکنولوژیهای نوین و همچنین ایجاد چالش در روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسو بوده که این تلاشها و اقدامات مذبوحانه با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، با شکست مواجه شد.
۱۲- دستگیری سرکرده گروه تروریستی تندر
وزارت اطلاعات ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، در اطلاعیهای اعلام کرد؛ سربازان گمنام امام زمان (عج) ضربهای اساسی به یک گروه تروریستی مستقر در آمریکا وارد کردند و سرکرده این گروه در اختیار وزارت اطلاعات است.
«جمشید شارمهد» سرکرده گروه تروریستی تندر که از آمریکا عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران را هدایت میکرد در پی عملیاتی پیچیده، اکنون در دستان قدرتمند سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار دارد.
شارمهد در سال ۱۳۸۷ عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز را طراحی و هدایت کرد. در آن اقدام تروریستی، ۱۴ نفر شهید و ۲۱۵ نفر از عزاداران حسینی مجروح شدند. گروه تروریستی تندر در سالهای اخیر نیز قصد اجرای چند عملیات بزرگ را داشت.
منفجر کردن سد سیوند شیراز، انفجار بمبهای سیانوری در نمایشگاه کتاب تهران و منفجر کردن حرم حضرت امام خمینی (ره) هنگام برگزاری مراسم عمومی از جمله این عملیاتها بود؛ این عملیات تروریستی با تسلط اطلاعاتی مأموران وزارت اطلاعات ناکام ماند.
به گزارش مهر، بر اساس آنچه در گزارش بالا آمده است توفیقات دستگاههای امنیتی کشور در همه زمینهها از مبارزه با تروریسم تا مبارزه با اخلالگران اقتصادی کشور وجود دارد تا به اینجا برسیم که مسئولان اقتصادی کشور اعلام کنند که سطح درخواستهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران بسیار قابل توجه است، زیرا یکی از مهمترین مواردی که در موضوع سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار میگیرد، امنیت و آرامش کشور مورد هدف برای سرمایه گذار است. در میان این اقدامات دستگیری سرکردگان جریانات اصلی مخالف ملت ایران، که از جانب سرویسهای امنیتی کشورهای غربی یا عربی هم مورد حمایت جدی قرار داشتند، یک قدرت نمایی و عرض اندام برای حافظان امنیت و اقتدار ایران است.
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