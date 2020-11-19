اشتغالزایی و رفع نیاز سازمانی دو مزیت طرح دستیاران مدیران شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری فرآیند ارزیابی «دستیار مدیران شهرداری تهران» در محل پارک شهر، معاون شهردار تهران به همراه چند تن از شهرداران مناطق، مدیرکل ارزیابی مدیران شهرداری تهران، مدیرعامل شرکت خدمات اداری شهر و…، از نحوه اجرایی این فرآیند بازدید کردند.

مصطفی سلیمی معاون شهردار تهران اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های امروز جوانان به ویژه کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند این است که با وجود صرف هزینه و زمانی که برای تحصیل کرده اند، شغل مناسبی پیدا نکرده اند اما عده‌ای که شاید تحصیلات بالایی هم نداشته باشند، به تناسب ارتباطات و رانت‌هایی که دارند، جایی مشغول به کار شده اند.

وی تاکید کرد: شعار و موضوع قدیمی علم بهتر است یا ثروت هم به این دلیل بود که شاید به افراد تحصیل کرده در خصوص مسائل اشتغال و کاریابی توجه نشده است، لذا این طرح از این جهت که به موضوع اشتغال جوانان تحصیلکرده توجه کرده دارای امتیاز است.

معاون شهردار تهران افزود: نیروی جوان بیکار تحصیل کرده فشار بیشتری را متحمل می‌شود، اینکه از بار فشار جامعه کاسته شود یک روی سکه این طرح ارزشمند است. چرا که تصمیم گیری برای اشتغال افراد بیکار و جویای کار که مضیقه‌های خانوادگی، معیشتی و اجتماعی دارند، خود دارای مزیت است.

سلیمی خاطر نشان کرد: مزیت دوم و روی دیگر این طرح آن است که به رفع نیازهای سازمانی در نیروی انسانی می‌پردازد. البته هرکدام از این موارد به تنهایی مزیت دارد، اما چون در این طرح هر دوی اینها در کنار یکدیگر قرار گرفته اند مزیت آن دوچندان شده است.

به گفته معاون شهردار تهران اینکه نیاز سازمانی را از بین کسانی انتخاب کنیم که داوطلب شغل و کار با تحصیلات عالی هستند بسیار خوب است. در سال‌های گذشته هم با شعارهایی مثل جوانگرایی و…، و در قالب طرح‌های مختلف نیروهای زیادی در جامعه شهرداری تهران استخدام شدند.

وی اظهار کرد: برخی از این افراد هم به عنوان نیروهای بسیار ارزشمند شناسایی شدند و در حال حاضر نیز در سطوح مدیریت مشغول به کار هستند، بنابراین خوب است که از روند شروع و از صفر تا صد این طرح‌ها، ارزیابی داشته باشیم.

سلیمی گفت: تا کنون چنین آزمون و فراخوان عمومی نداشته ایم و از جمله امتیازات طرح دستیار مدیران شهرداری تهران این بود که با فراخوانی از میان نیروهای جوان تحصیلکرده، افراد انتخاب شدند چرا که این قشر با توجه به تبعیض‌ها و موانعی که مشاهده می‌کنند ناامید تر وناراحت تر هستند.

وی افزود: ارزیابی از عملکرد گذشتگان که در مقاطعی چنین طرح‌هایی را انجام دادند و نیروهایی جذب کردند و بررسی اینکه الان فرایند کار آنها به کجا رسیده، خوب است.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: در این طرح ایده‌هایی برای نگهداشت هم باید داشته باشیم. مثل اینکه ما مشکلاتی در حوزه‌های عمرانی و خدماتی و ترافیکی داشتیم و دستگاه‌ها و تجهیزاتی را آوردیم اما برای نگهداشت آنها فکری نکرده ایم و برخی از آنها بلا استفاده در گوشه‌ای افتاده است. بنابراین نگهداشت این نخبگان و دستیاران امر مهمی است و آینده آنها می‌تواند مقطع به مقطع ارزیابی شود تا مشخص شود در چه شرایطی قرار دارند.