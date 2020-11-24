دادگاه سارکوزی به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دادگاه رسیدگی به جرایم نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور اسبق فرانسه، دو ساعت بعد از آغاز متوقف و سپس به تعویق افتاد.

بر اساس این گزارش، با وجود این‌که دو ساعت از شروع جلسه دادگاه گذشته بود، به دنبال موافقت با رسیدگی به وضعیت درمانی یکی از متهمان، محاکمه سارکوزی موقتاً به حال تعلیق در آمد.

دادگاه دیروز برای رسیدگی به اتهام فساد و اعمال نفوذ غیر قانونی نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری اسبق فرانسه، برگزار شده بود.

وی در این پرونده متهم است که در سال ۲۰۱۴، با اعمال نفوذ سبب شده یک قاضی عالی‌رتبه در موناکو ترفیع بگیرد و این قاضی در عوض، اطلاعات درز کرده درباره فساد مالی وی را مخفی کرده است.

سارکوزی علاوه بر «فساد مالی» متهم است که در سال ۲۰۱۴ با توسل به راه‌های غیرقانونی، از مقام قضایی که در جریان تحقیقات پرونده او بود اطلاعات محرمانه کسب کرده است.

این نخستین بار است که سرکوزی ۶۵ ساله برای پاسخ‌گویی به اتهاماتی که متوجه اوست، راهی دادگاه می‌شود.

او به دست داشتن در پرونده‌های متعددی در رابطه با فساد و رسوایی‌های مالی و حزبی متهم است، از جمله این اتهامات می‌توان به کمک مالی معمر قذافی برای پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۷ اشاره کرد.

سارکوزی متهم است که از دیکتاتور کشته‌شده لیبی، چمدان‌هایی پر از پول نقد برای تبلیغات و کارزار انتخاباتی خود دریافت کرده بود.