اوج، مایکل جکسون و چند خرده شایعه دیگر!/ پیام تبریکی برای «کیهان»

خبرگزاری مهر-گروه هنر-علیرضا سعیدی: در ایام کرونایی که تقریباً تمامی فعالیت‌های مربوط به حوزه موسیقی در تعطیلی کامل به سر می‌برند و به غیر از برگزاری چند رویداد موسیقایی در فضای مجازی و البته چند اجرای زنده محدود که به صورت آنلاین توسط برخی از مجموعه‌های دولتی و خصوصی پیش روی مخاطبان قرار گرفت، فعالیت چشمگیر دیگری در حوزه موسیقی صورت نمی‌گیرد. شرایطی که به طور حتم اولین و شاید تنهاترین دلیل کمرنگ شدن فعالیت‌ها در این حوزه نظام پرچالش اقتصاد موسیقی ایران است که کمتر تهیه کننده و تولید کننده‌ای به حضور موثر در این فضای ملتهب و نامعلوم قدم می‌گذارد.

همین شرایط موجب شده در این اوضاع و احوال نامعلوم کرونایی فضای مجازی تبدیل به بستر تازه‌ای برای استمرار هنرمندان با مخاطبان و طرفداران‌شان شود. فضایی که علاوه‌بر عرضه تازه‌ترین محصولات، گاه به ویترین حواشی و اظهارنظرهای متنوع هنرمندان نیز بدل می‌شود.

«یک هفته با فضای مجازی موسیقی» عنوان سلسله گزارش‌های هفتگی سرویس هنر خبرگزاری مهر برای مرور متن و حاشیه رویدادهای موسیقایی از پنجره فضای مجازی در دوران کرونا است.

روزی که کیهان پا در این کیهان شد!

حسین علیزاده آهنگساز، نوازنده و پژوهشگر شناخته شده موسیقی ایرانی روز دوشنبه سوم آذرماه بود که به مناسبت سالروز تولد دوست دیرینه‌اش کیهان کلهر دل نوشته‌ای را منتشر کرد.

این دو هنرمند اگرچه طی سال‌های اخیر همکاری مشترکی با هم نداشته‌اند اما در این مدت نشان دادند که اگر چه بنا به دلایلی که خود می‌دانند فعلاً امکانی برای همکاری مشترک روی صحنه یا در قالب آلبوم ندارند، اما بده بستان‌های رفاقتی‌شان در همین فضای مجازی و البته در شرایط نابسامان موسیقی ایرانی می‌تواند برای مخاطبانشان جالب توجه بود.

در یادداشت کوتاه حسین علیزاده به مناسبت تولد کیهان کلهر آمده است: «روزی که کیهان، پا در این کیهان شد... روزی که کیهان، نغمه در کیهان شد... روزی که کیهان، با دل کیهان شد... روزی که کیهان، عاشق کیهان شد. تولدت مبارک باد - حسین علیزاده / آذر ۹۹»

وقتی مایکل جکسون برای مرکز مأوا حاشیه‌سازی کرد!

فرزاد فرزین خواننده سرشناس موسیقی پاپ هم در هفته گذشته و پس از انتشار خبر جنجال‌برانگیز تولید قطعه «منو بشناس» توسط مرکز موسیقی مأوا از زیرمجموعه‌های سازمان رسانه‌ای «اوج» با همراهی نزدیک به ۴۰ خواننده مطرح کشورمان توضیحاتی را ارائه داد.

این توضیحات در حالی موجب انعکاس گسترده در رسانه‌های ایرانی و خارج از مرزها که گفته می‌شود اثر یاد شده از روی یکی از آثار مهم مایکل جکسون خواننده فقید موسیقی ساخته می‌شود، شرایطی که موجب اظهارنظرهای متفاوتی شد تا اینکه فرزاد فرزین در استوری صفحه شخصی خود در اینستاگرام نسبت به آن واکنش نشان دهد. توضیح اینکه « we are the world» تک‌آهنگی تولید سال ۱۹۸۵ است که توسط گروهی از ستاره‌های موزیک جهان همخوانی شده است.

وی در بخشی از توضیحات خود گفت: «این آهنگ ارتباطی به قطعه « we are the world» ندارد. تنها نقطه مشترک همخوانی هنرمندان در کنار یکدیگر هست. لطفاً اگر خبری منتشر می‌کنید به عنوان یک رسانه معتبر صحتش را از آهنگساز، تنظیم کننده و تهیه کننده کار که مدت‌ها برای تولید این اثر تلاش کرده‌اند بپرسید.»

احسان خداپرست معاون طرح و برنامه مرکز مأوا نیز در گفتگو با روزنامه فرهیختگان ضمن تاکید بر اینکه هیچ ارتباط معنایی بین آهنگ «منو بشناس» و قطعه WE ARE THE WORD مایکل جکسون وجود ندارد، به پیشینه طراحی چنین تولیداتی در مرکز موسیقی مأوا اشاره کرد و گفت: «دو سال پیش با حمایت و تهیه‌کنندگی مرکز موسیقی مأوا قطعه «ایران جان» منتشر شد. این قطعه اثر مشترکی بود که حامد همایون، حجت اشرف‌زاده، رضا صادقی و مهدی یغمایی در آن اجرا داشتند. استقبال مخاطبان از این اثر باعث شد به فکر تولید آثاری مشابه باشیم. اما این بار تصمیم گرفتیم در مقیاسی بزرگ‌تر ترانه اجرا شود.»

بر اساس این گزارش ۴۰ خواننده پاپ در ایران در تجربه‌ای کم‬‌نظیر در یک قطعه با موضوع صلح و وحدت ملی با محوریت ایران تحت عنوان «منو بشناس» همخوانی کردند. این اتفاق که برای اولین بار در تاریخ موسیقی ایران رقم می‌خورد، با حضور چهره‌های شاخص موسیقی پاپ تهیه و تولید شده است و موزیک ویدئوی خوش ساخت و حرفه‌ای این اثر، مراحل پایانی تولید را طی می‌کند.

«منو بشناس» تلاش موسسه موسیقی «ماوا» و خوانندگان سرشناس ایرانی برای تقویت هویت ملی در میان ایرانیان است. بهروز صفاریان، رضا صادقی، فرزاد فرزین، فریدون آسرایی، حجت اشرف‌زاده، گرشا رضایی، خشایار اعتمادی، پرواز همای، سینا شعبانخانی، روزبه نعمت‌الهی، گروه سون، کاوه آفاق، حسین حقیقی، مسعود صادقلو، حمید هیراد، حامد همایون، سینا درخشنده، سامان جلیلی، احسان حق‌شناس، رضا شیری و تعداد زیادی از خوانندگان و هنرمندان دیگر، در این اثر حضور دارند. این اثر به قلم احمد امیرخلیلی، آهنگسازی فرزاد فرزین، تنظیم کنندگی بهروز صفاریان است که تهیه‌کنندگی آن را میثم محمدحسنی انجام داده و در موسسه موسیقی «ماوا» تهیه و تولید شده است.

تسلیت آقای خواننده برای درگذشت صدای ماندگار دوبله ایران

سالار عقیلی هم روز دوشنبه سوم آذرماه بود که در صفحه شخصی خود؛ درگذشت چنگیز جلیلوند پیشکسوت و صدای ماندگار دوبله ایران را تسلیت گفت.

سالار عقیلی نوشت: «خبر درگذشت استاد چنگیز جلیلوند بر تلخی این روزهایمان افزود. وی در طول حیات هنری پربار خویش خاطرات ماندگاری را به ویژه با صدای اثرگذار خود برای مردم ایران به یادگار گذاشت. اینجانب ضمن عرض تسلیت به جامعه هنری، پیشکسوتان هنر و خانواده محترم ایشان از درگاه خداوند تعالی برای آن مرحوم مغفور علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.»

چنگیز جلیلوند پیشکسوت عرصه دوبله که جای بازیگرانی چون مارلون براندو، پل نیومن، محمد علی فردین و بهروز وثوقی صحبت کرده بود، روز دوم آذرماه به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

ایمان جعفری پویان، محسن یگانه، ترکیه و چند داستان دیگر!

ایمان جعفری پویان یکی از بهترین و شناخته‌شده‌ترین نوازندگان موسیقی کشورمان است که طی سال‌های اخیر به خارج از کشورمان مهاجرت کرده است. او از جمله هنرمندانی بود که طی سال‌های حضورش در ایران به‌عنوان یکی از معتبرترین نوازنده‌های سازهای بادی در ارکسترهای مطرح کشور و همچنین خوانندگان شناخته شده دیگر از جمله محسن یگانه، رضا صادقی، ناصر چشم آذر و تعدادی دیگر به‌عنوان نوازنده فعالیت می‌کرد.

اما چندی پیش فیلمی از ایمان جعفری پویان نوازنده ساکسیفون منتشر شد که نمایشگر بخشی از نوازندگی این هنرمند در یکی از خیابان‌های کشور ترکیه بود. شرایطی که موجب شد بسیاری از مخاطبان و دوستان این هنرمند از وضعیت نابسمان ایمان جعفری پویان ابراز تاسف کرده و واکنش‌های متفاوتی را از خود در فضای مجازی نشان دهند.

این شرایط موجب شد که او در یک گفتگوی رسانه‌ای که در فضای مجازی به تشریح شرایط خود بپردازد، شرایطی که بخشی از آن مربوط به محسن یگانه می‌شد، اظهاراتی موجب بروز حاشیه‌هایی شد و کار را به جایی کشاند که محسن یگانه نیز به این اظهارات واکنش نشان دهد.

ایمان جعفری پویان درباره محسن یگانه گفته بود: «وقتی که یک بار زمانی که در ارکستر محسن یگانه ساز می‌زدم، نوازنده گیتار گروه هم اسمشان علی جعفری بود. به محسن یگانه گفتم وقتی ما را معرفی می‌کنی درست معرفی کن. من برادرم هم اسمش علی است و مردم اشتباه می‌گیرند. محسن یگانه به من گفت: مگر شما را کسی می‌شناسد؟! اندازه شما مگر چقدر است؟! کسی شما را نمی‌شناسد.»

محسن یگانه نیز در پاسخ به اظهارات جعفری پویان با بیان اینکه این ادبیات من با نوازنده گروهم نبوده و نیست، توضیح داد: «ایمان جعفری در مورد آهنگ‌هایی که می‌ساخت می‌آمد از خودم نظر می‌پرسید.تا قبل از خروجش از ایران در برخوردهایی که داشتیم این صحبت‌ها مطرح نبود. این حرف‌ها از پایه دروغ و فقط از سر عصبانیت است که آن هم به اقتصاد بد ارتباط دارد نه من. ضمن اینکه حتی هزار تومان بدهی یا دیر کردی از من نداشته و آنهایی که من را می‌شناسند می‌دانند که این ادبیات من با نوازنده گروهم نبوده و نیست»

خواننده محبوب دهه هفتاد موسیقی پاپ به هوادارانش یک قول داد

سعید شهروز خواننده خاطره ساز موسیقی پاپ ایران در دهه هفتاد که به نوعی یکی از اولین هنرمندان این نسل از موسیقی محسوب شده و آثارش در آن سال‌ها به شدت مورد استقبال قرار می‌گرفت، طی روزهای گذشته بود که با انتشار پستی از تولید یک قطعه جدید خبر داد.

وی در تازه‌ترین پستش نوشته بود: «کسی از خستگی دلم خبردار نشد. خیلی وقت بود که قول این کارو داده بودم. ولی واقعاً هیچ موقع اینقدر خسته و دلگیر نبودم. حتماً زود آماده می شه و تقدیم شما رفقای عزیزم می‌کنم. امیدوارم دوست داشته باشید و نظرتونم دوست دارم بنویسید. ترانه از محمد رضا حبیبی عزیز و ملودی و تنظیم هم با شهداد جانم ساختیم. امیدوارم همیشه برقرار باشید.»

فکر کنم مارادونا در قسمت بعد بر می‌گردد!

امید نعمتی خواننده شناخته شده موسیقی نیز همچون برخی از هم صنفانش که اهل فوتبال بودند با انتشار نوشته‌ای مراتب تاسف خود را از مرگ شوک‌آور جادوگر فوتبال جهان دیه‌گو مارادونا را اعلام کرد.

در متن نوشته شده از سوی امید نعمتی آمده است: «سال ۱۹۹۰ بود. اولین چیزی که از فوتبال یادم می‌آد این بود که تلویزیون روشن شد و بهرام شفیع گزارشگر گفت: مارادونا اسب خودش رو به سمت دروازه، زین می‌کنه. و مارادونا بود که چند نفر رو پشت سر هم دریبل می‌کرد… از اون لحظه در پنج سالگی، مارادونا برای من، شد یه جور سوپر هیرو. عکس‌هاش رو از توی آدامس سین‌سین جمع می‌کردم و کارت پستال هاش رو می‌خریدم و پوسترش رو میزدم به دیوار. فکر نمی‌کنم سوپر هیرو، بمیره. مثل بت‌من که توی قسمت بعد، باز برمی‌گرده. فکر کنم مارادونا هم، توی قسمت بعد برگرده و همه رو دریبل بزنه.»

حسین علیشاپور خواننده و مدرس موسیقی ایرانی نیز در متن جالبی پیرامون درگذشت مارادونا نوشت: هرچه پیتر شیلتون هوار زد که بابا! دست زد! داور باورش نشد … ما هم که ۲۴ سال قبل پای تلویزیون نشسته بودیم و نگاه می‌کردیم چیزی نفهمیدیم.

یک گل کامل و بی‌نقص بود. مکزیک البته در فیلمبرداری سنگ تمام گذاشته بود و حرکت آهسته را چهار بار تکرار می‌کرد، از جهات مختلف … در حرکت آهسته مرتبه سوم بود که فهمیدم بله! با دست گل زد… گلی که دست خدا نام گرفت… دربازی تاریخی انگلیس و آرژانتین در یک چهارم جام ۸۶ مکزیک. و امروز دیه گو مارادونا، نابغه فوتبال بعد از ۶۰ سال زندگی پر حاشیه و ماجرا قلبش گرفت و مرد … فوتبال بدون مارادونا، حتی مارادونایی که از دوران بازی‌اش سال‌ها گذشته باشد. حتماً چیزی کم دارد.