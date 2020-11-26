به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، منابع دیپلماتیک از گفتگوی تلفنی «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه و «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو پیرامون مسائلی چون مناقشات مدیترانه شرقی، آتشبس قره باغ و افغانستان خبر دادند.
این گفتگو در حالی انجام گرفت که ترکیه در باب مدیترانه شرقی و قرهباغ اختلاف نظر زیادی با شرکای اروپایی خود در ناتو دارد و دائماً از سوی آنها تهدید به تحریم میشود.
علاوه بر این مسائل، اقدام نظامیان آلمانی مبنی بر بازرسی از یک فروند کشتی ترکیهای، به تنشهای اخیر آنکارا و کشورهای اروپایی دامن زده است.
نظامیان آلمان در چارچوب اتحادیه اروپا و در راستای عملیات «ایرینی» که هدف از آن مقابله با قاچاق سلاح به لیبی عنوان میشود؛ به بازرسی این کشتی ترکیهای پرداختند.
این در حالی است که با بالا گرفتن تنشهای متعدد ترکیه و اتحادیه اروپا، ناتو که از عضویت هر دو آنها برخوردار است؛ در وضعیتی بلاتکلیف به سر میبرد و این قبیل اختلافات را مایه تضعیف دیوار دفاعی پیمان آتلانتیک شمالی تلقی میکند.
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