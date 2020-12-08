درمان بیماری آب سیاه چشم با تزریق هیدروژل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، روش‌هایی که فعلاً برای درمان بیماری آب سیاه متداول هستند، هیچ یک نمی‌توانند به طور قطعی به درمان این بیماری منجر شوند. اما امید می‌رود در آینده با دو بار تزریق نوعی هیدرو ژل در سال بتوان بیماری یادشده را درمان کرد.

علت وقوع این بیماری فشار شدید زلالیه یا همان ماده درون چشم است. جلو آمدن عنبیه، تنگ بودن مادرزادی برخی منافذ چشم یا مسدود شدن این منافذ با رنگدانه های عنبیه یا یاخته های خون بعد از خون‌ریزی درون چشم منجر به مسدود شدن مسیر تخلیه مایع درون آن می‌شود.

در نتیجه فشار شدیدی به چشم وارد شده و اعصاب بینایی آسیب می‌بینند و فرد در نهایت نابینا می‌شود. محققان آمریکایی برای باز کردن دقیق و مطمئن مسیر تخلیه مایع چشم هیدروژلی را با استفاده از یک پلیمر طبیعی تولید کرده‌اند که ماهیتی غیر سمی دارد. برای تزریق این مایع به چشم از سوزنی به طول کمتر از یک میلیمتر استفاده می‌شود. روند این تزریق نیز تنها چند دقیقه طول می‌کشد.

در آزمایش‌هایی که بر روی خرگوش‌ها انجام شده استفاده از این روش تزریقی به بهبود بینایی بعد از چهار ماه منجر شده و امید می‌رود با انجام آن بر روی انسان‌ها ظرف مدت شش ماه بینایی افراد مبتلا به آب سیاه بهتر شود.