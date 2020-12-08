امیدوارم پرسپولیس از فینال آسیا دست پر برگردد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، پیروز حناچی شهردار تهران در تمرین صبح امروز این تیم حاضر شد تا با اعضای این تیم در آستانه دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا گفتگو کند.

شهردار تهران بعد از حضور در تمرین امروز پرسپولیس گفت: ان‌شالله پرسپولیس به نمایندگی از تیم‌های باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهد داشت. ما هم در تمرینات امروز حاضر شدیم تا به کادر فنی و بازیکنان دست مریزاد و خسته نباشید بگوییم. برای نماینده مردم ایران آرزوی موفقیت دارم امیدوارم با پیروزی برگردند.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت کمپ تیم‌ملی را چطور ارزیابی می‌کنید، ادامه داد: بالاخره امکانات با رقبا قابل مقایسه نیست اما بچه‌ها تلاش خود را می‌کنند. باغیرتی که در مراحل مقدماتی انجام دادند انشاالله دست پر برمی‌گردند.

حناچی درباره حمایت از دو تیم پایتخت، یادآور شد: ما معمولاً حمایت فیزیکی می‌کنیم. قبلاً ورزشگاه شهید کاظمی داده شده و الان کارهای حقوقی انجام می‌شود که واگذاری کامل شود. تیم‌هایی که جوانان پایتخت به آنها علاقه دارند نقطه هدف ماست.

حناچی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حضور شما در تمرین به عنوان شهردار تهران می‌تواند موثر باشد و چقدر امیدوارید پرسپولیس قهرمان شود، خاطرنشان کرد: شانس رقابت بالاست. به غیرت بچه‌ها امیدوارم. فکر می‌کنم شهرداران دیگر هم دوست داشتند به این دو تیم کمک کنند چون توجه مردم به دو تیم پایتخت بسیار زیاد است و همه انتظار دارند این موفقیت‌ها برای کشور کسب شود و نهایت کمک خود را می‌کنند.

وی در پاسخ به این سوال که در صحبت‌های خود با کادرفنی چه مسائلی مطرح شد عنوان کرد: آرزوی موفقیت، خسته نباشید به کادر و بازیکنان و اینکه مردم آرزو دارند تیم دست پر برگردد.