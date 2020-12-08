نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی و زمان برگزاری حراج جدید اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۹ درخصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری بیست و هشتمین مرحله از این حراج، چهار بانک سفارش‌های خود را به ارزش ۷.۸ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۲ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد ۵۵» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱.۵ و ۵.۸ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد ۵۸» با نرخ بازده تا سررسید ۲۰.۵ درصد موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق فرابورس ۱.۹ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد ۵۵» را در نرخ بازده کشف شده در حراج خریداری کردند. همچنین در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی ۱۲.۵ هزار میلیارد ریال اوراق «اراد ۵۹» را از طریق سازوکار پذیره‌نویسی خریداری کردند؛ بنابراین در مجموع، ۲۲.۲ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت طی هفته منتهی به ۱۸ آذرماه ۱۳۹۹ توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله بیست و نهم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌نماید. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به این شرح است.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام نمایند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه شنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

همه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای یاد شده ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکتکننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارشگذاری مدنظر قرار دهند.

ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است؛ بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.