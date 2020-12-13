منصور رشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت این روزهای استقلال گفت: استقلال توانسته از ۵ بازی ۸ امتیاز کسب کند، آنها ۷ امتیاز را از دست دادند اما همچنان در کنار دیگر مدعیان بالای جدول حضور دارند.

وی ادامه داد: آبی پوشان در دیدار مقابل نفت آبادان عملکرد خوبی نداشتند و دو امتیاز حساس را در تهران از دست داده و حالا باید امیدوار باشند تا بتوانند در مشهد و مقابل تیم شهر خودرو یک بازی قابل قبول را به نمایش گذاشته و با پیروزی در این دیدار همچنان موقعیت خود را بالای جدول حفظ کنند.

رشیدی در مورد تقابل مهدی رحمتی و محمود فکری گفت: این دو سال‌ها برای استقلال زحمت کشیدند و هر دو روزگاری کاپیتان تیم پرطرفدار استقلال بودند اما گذر زمان حالا آنها را رو به روی یکدیگر قرار داده و فکر می‌کنم جدال دو کاپیتان استقلال در کسوت مربیگری هم برای طرفداران دو تیم هم علاقه مندان فوتبال جذاب باشد.

رشیدی درباره انتقاداتی که این روزها از محمود فکری، همکارانش و سبک بازی استقلال می‌شود، گفت: در اینکه استقلال بازی‌های خوبی انجام نداده شکی نیست، اما باید ببینیم چرا این اتفاق رخ داده است. متاسفانه استقلال در چند بازی گذشته هرگز نفرات خود را به طور کامل در اختیار نداشته و این کار را برای فکری و همکارانش سخت کرده است البته سرمربی استقلال هم باید آرامش خود را در کنار زمین حفظ کند اگر قرار باشد در هر بازی با داور به جر و بحث بپردازد به طور حتم تا پایان فصل نیمی از بازی‌ها را باید از روی سکو تماشا کند.

دروازه بان اسبق استقلال گفت: آبی پوشان باید آرامش خود را حفظ کنند و تمرینات را جدی تر انجام داده تا بتوانند برابر حریفان شان به پیروزی دست پیدا کنند.

رشیدی با انتقاد از حواشی که در فضای مجازی به وجود می‌آید، گفت: چه کادر فنی و چه بازیکنان باید تا آنجا که می‌توانند خود را از فضای مجازی دور کنند. نیمی از حاشیه‌هایی که برای استقلال به وجود می‌آید از همین فضای مجازی شروع می‌شود. آنها باید فقط تمرکزشان روی تمرینات و بازی‌های پیش رو باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم استقلال بتواند با پیروزی مقابل شهرخودرو هم موقعیت خود را در جدول حفظ کند و هم از لحاظ روحی و روانی در شرایط ایده آل قرار گرفته تا در دیدارهای بعدی هم عملکرد موفقی داشته باشد.