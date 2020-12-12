همکاری ایران با قطر برای برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که یک هیات بلندپایه ورزش قطر به ریاست دبیر کل کمیته ملی المپیک این کشور به تهران سفر کرد تا در ملاقاتی با مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش ایران، در ارتباط با میزبانی بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ و کسب رای مثبت ایران مذاکره کند.

در این نشست ظاهراً گفتگوهایی در خصوص میزبانی قطر در جام جهانی ۲۰۲۲ و همکاری ایران با این کشور برای برگزاری این رویداد صورت گرفت اما بی نتیجه ماند.

کیکاوس سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک در خصوص اینکه آیا ایران با قطر برای جام جهانی همکاری می‌کند؟ گفت: برنامه جام جهانی ۲۰۲۲ بسته شده است. قطر مجموعه‌هایش را مهیا کرده است و با هماهنگی فیفا آماده است.

سعیدی که با رادیو تهران گفتگو می‌کرد، یادآور شد: قطری‌ها تمایل داشتند همکاری ورزشی بین دو کشور استمرار داشته باشد. چند محور پیشنهاد شد از جمله همکاری در زمینه کمپ‌های مشترک، مباحث آکادمیک و علمی، مباحث تبادل تجربیات دو کشور در زمینه موزه‌های تخصصی ورزش و محورهای دیگر که قرار شد جمعبندی کنیم تا در قالب یک تفاهمنامه مبادله شود.