رهبر را تنها نگذارید و از ولایت فقیه تبعیت کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از وصیت نامه شهید «علی اصغر عباسی» از شهدای استان لرستان را در متن زیر بخوانید.
بسم الله الرحمن الرحیم
با درود و سلام به پیشگاه آقا امام زمان (عج) و نایب بر حقش خمینی بت شکن زمان آزاد کننده انسانها و راهبر انسانها و امید مستضعفین و محرومان درود بر خمینی که همزبان ملتهای رنج دیده است حرفهایش را میداند، قلبش قلب شما محرومان و ستمدیدگان و منتظران عدل است و سلام و درود بر پیشتازان انقلاب اسلامی.
من علی اصغر متولد ۱۳۴۹ با میل و رضایت خویش به جبهه رفتم و پای در این راه گذاردم و خوشحالم که خداوند به من کمک کرد تا در راه رضای او قدم بردارم، من کوچکتر از آنم که به شما ملت غیور و سلحشور چیزی بگویم و برای شما کلماتی بنویسیم ولی با تمام وجود از شما میخواهم رهبر عزیزم را تنها نگذارید و همیشه از او تبعیت کنید من که موفق به دیدارش نشدم ولی از پدرم یا همرزمانم میخواهم به دست بوسی ایشان بروند.
از همه مردم شهر ازنا تقاضا دارم اگر بدی یا خوبی از این بنده روسیاه خدا دیدهاند مرا حلال کنند و ببخشند و از آنها میخواهم امام را تنها نگذارند.
از خانواده بزرگوارم خواهانم که در سوگ من شیون و زاری ننمایند که دشمن از این ناله و فغانها خشنود شود فقط کمک به جبههها و دعا به جان امام و دعا برای فرج امام زمان (عج) را فراموش نکنید که در این زمان در رأس همه امور قرار دارد، جنگ تعیین سر نوشت است برای اسلام و مسلمین، پس ای مسلمانان واقعی هوشیار باشید که اسلام از دست نرود.
«نامه ای کوتاه به پدر و مادر»، پدرم درود بر تو که چونان ابراهیم فرزند خویش را به فرمان خدای بزرگ به قربانگاه فرستادی بدان و آگاه باشد که اسماعیلت هرگز از فرمان باری تعالی سر باز نمیزند و مرگ در راه خدا را جز سعادت نمیداند و زندگی را جز جهاد در راه خدا و در راه عقیده درست نمی دانم و شهادت را جزو بهترین و منتهای آمال میداند.
مادرم سلام بر تو که بالاخره بر احساس مادرانهات پیروز شدی و فرزندت را روانه میدان کردی و گفتی تو را در راه خدا هدیه انقلاب اسلامی میکنم و من به وجود تو افتخار میکنم که مادری از سلاله فاطمه زهرا (س) هستی حال وقت آن رسیده که رسالت زینب وار خود را نشان دهی، برادرانم راه خدا بهترین و برترین راه است پوینده در این راه باشید.
نظر شما