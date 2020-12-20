همیاری مردم برای قطع زنجیره کرونا؛ آخرین یلدای قرن در قومس

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سمیه اصغری: آخرین ماه پاییز هم به پایان رسید و فصل زمستان با سوز و سرما در راه است وقتی خورشید در آخرین روز پاییز غروب می‌کند درواقع طولانی‌ترین شب سال آغاز می‌شود و مردم قومس این شب را چله می‌نامند.

اما باوجود کرونا همان مهمان ناخوانده که ماه‌ها است دورهمی‌های خانوادگی و مجالس عزا و عروسی را تعطیل کرده است، شب چله را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و امسال طولانی‌ترین شب سال را باید در خانه بدون مهمانی‌های خانوادگی برگزار کنیم.

اما مردم دیار قومس بااین‌وجود یلدای خود را معنوی کرده و به همیاری بیماران، پرستاران و نیازمندان استان شتافتند و این شب طولانی را با سایر هم‌نوعان خود شریک شدند تا سفره کسی در محل کار و خانه خالی نباشد.

طولانی‌ترین شب سال را با اهل خانه سپری می‌کنیم

یک شهروند سمنانی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و عدم خروج از منزل تنها راه چاره برای جلوگیری از شیوع کرونا است، اظهار داشت: شب یلدا امسال برخلاف رسوم و آداب سنتی گذشته متفاوت خواهد بود و از این بابت عموم مردم ناراحت هستند.

میترا ایزد جو با تأکید بر اینکه حفظ سلامت اعضای خانواده در اولویت نخست قرار دارد، تأکید کرد: طولانی‌ترین شب سال را با تعداد محدود اهل خانه سپری خواهیم کرد.

اجرای طرح «یلدای زینبی» در گرمسار

یک شهروند دیگر که فرمانده پایگاه بسیج جوانان نور الهدی گرمسار است در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در یلدای امسال به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا از شرکت و برگزاری دورهمی خانوادگی پرهیز کردیم و این شب را در کنار اعضای خانواده کوچک خود سپری خواهیم کرد.

فاطمه گیلوری بابیان اینکه اهالی محله مقداری تنقلات و کمک نقدی جمع‌آوری و سبد کالاهای یلدایی تهیه کردند و به مناسبت شب یلدا در قالب طرح «یلدای زینبی» بین نیازمندان محله توزیع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه شب یلدا مصادف با سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار است تعداد ۱۲۰ بسته یلدایی در قالب این طرح برای پرستاران بیمارستان معتمدی و مراکز درمانی گرمسار تهیه و توزیع‌شده است.

وی افزود: این بسته‌ها شامل میوه، کارت‌پستال، آب‌میوه، شکلات و شیرینی است که به‌رسم یادبود بین پرستاران توزیع شد.

ممنوعیت تردد از ساعت ۲۰ در استان سمنان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعمال طرح محدودیت تردد شبانه در شب یلدا خبر داد و اظهار داشت: در تاریخ ۲۹ و ۳۰ آذرماه محدودیت تردد از ساعت ۲۰ تا چهار صبح بدون در نظر گرفتن وضعیت رنگ‌بندی کرولایی در داخل تمامی شهرهای استان اعمال خواهد شد.

حبیب‌الله خجسته پور بابیان اینکه ۵۰ درصد شهرهای استان در وضعیت تثبیت کرونایی قرار دارند، افزود: با رعایت مردم و تلاش مسئولان چهار شهرستان میامی، مهدی‌شهر، سرخه و آرادان در وضعیت زرد هستند.

وی بابیان اینکه چهار شهرستان سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار در وضعیت رنگ‌بندی نارنجی کرونایی قرار دارند، ابراز کرد: امید است با رعایت مردم، پروتکل‌ها و محدودیت‌ها و همچنین تلاش مسئولان و کادر درمانی شاهد زرد شدن این شهرستان‌ها نیز باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان گفت: توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت مقابله باکرونا اصناف و مشاغل مختلف استان به‌جز گروه یک، طی امروز و فردا ۲۹ و ۳۰ آذرماه حداکثر تا ساعت ۱۸ مجاز به فعالیت خواهند بود.

خجسته پور یادآور شد: از مردم استان سمنان می‌خواهیم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همراهی با مجریان ستاد مدیریت مقابله با کرونا در کاهش میزان شیوع ویروس و مرگ‌ومیر ناشی از ابتلاء به بیماری یاریگر باشند.

سفره خالی نیازمندان از تنقلات و میوه‌های یلدا

یک شهروند دیگر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی کنونی باید به نیازمندان توجه داشت، اظهار داشت: سفره نیازمندان در این شب خالی از تنقلات و میوه‌های یلدایی است.

علیرضا مجیدی بابیان اینکه با اعمال ممنوعیت تردد دورهمی های خانوادگی نیز لغو خواهد شد، افزود: پرهیز از تجمع و شرکت در مهمانی‌های خانوادگی در قطع زنجیره انتقال این ویروس منحوس نقش به سزایی خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه ماه‌ها است که با این ویروس ناخوانده درگیر هستیم، یادآور شد: پرستاران زیادی هم‌اکنون دور از خانه و خانواده در حال خدمت به بیماران هستند که باید برای حفظ سلامت مردم به‌ویژه جامعه پزشکی اقدامی مؤثر انجام شود.

شب یلدا بهترین فرصت برای شرکت در جشنواره تئاتر مجازی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گرمسار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه یلدا به معنای زایش و رویش است و شب یلدا یکی از طولانی‌ترین شب سال است، اظهار داشت: در شرایط کنونی باید با در خانه ماندن و پرهیز از برگزاری دورهمی های خانوادگی نسبت به رویش مجدد جامعه و آغازی برای موفقیت‌های آینده اقدام کنیم.

نعمت‌الله قنبری نیک‌دل از برگزاری جشنواره تئاتر مجازی در خانه خبر داد و گفت: این جشنواره با محوریت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در دست اجرا است که انجمن هنرهای نمایشی و مشارکت فرمانداری، آموزش‌وپرورش، شورای اسلامی و شهرداری و شبکه بهداشت شهرستان در اجرای این جشنواره همکاری دارند.

وی از حضور خوب آحاد مردم برای شرکت در این جشنواره مجازی خبر داد و گفت: خانواده‌ها می‌توانند در این جشنواره در چهار بخش نمایش، استنداپ کمدی، عروسکی و پانتومیم در هر رده سنی شرکت کنند ولذا مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا ۱۵ دی‌ماه سال‌جاری است.

راه‌اندازی پویش «شب یلدا دور از هم باشیم»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دورهمی‌های خانوادگی یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید کرونا و انتقال این ویروس است که باید با همکاری و مشارکت آحاد مردم نسبت به رفع این بحران اقدام شود.

نوید دانایی با اشاره به راه‌اندازی پویش «شب یلدا دور از هم باشیم» بیان کرد: این پویش برای حفظ سلامت عموم مردم به‌ویژه پرستاران و بازگشت جامعه پزشکی به آغوش خانواده برگزارشده است.

وی با اشاره به اینکه سی آذرماه جاری مصادف با ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار است، خاطرنشان کرد: همراهی و ایثار جامعه پرستاری در سال‌های گذشته به‌خصوص در دوران دفاع مقدس، شاهدی بر بلوغ حرفه‌ای و تعهد این گروه فرهیخته است.

کادر پرستاری در خط مبارزه با کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه ارزش و اهمیت کار این قشر زحمتکش وقتی آشکار و نمایان می‌شود که بدانیم توسعه پایدار بر محور انسان سالم استوار است، تصریح کرد: این روزها کادر پرستاری در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند و رسالت و تعهد سنگینی در قبال سلامت جامعه به عهده‌دارند که در این راستا سلامتی خود را نیز در کف اخلاص گذاشته و جانانه به مراجعین خدمت می‌کنند.

در این آخرین یلدای قرن مردم استان سمنان قدردان فداکاری‌ها و ازخودگذشتگی خدمات کادر پرستاری هستند و بیش از گذشته نسبت به‌سختی کار آن‌ها و خدماتی که این قشر زحمتکش به جامعه ارائه می‌کنند، آگاه و سپاسگزار زحمات این فرشتگان زمینی هستند.