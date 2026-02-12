به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «ایزوستیا»، سفارت روسیه در کوبا در بیانیه ای اعلام کرد: مسکو در آینده نزدیک و در قالب کمک‌های بشردوستانه، نفت و فرآورده‌های نفتی به کوبا می‌فرستد.

وضعیت انرژی کوبا پس از آن وخیم‌تر شد که ارتش آمریکا در سوم ژانویه «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا را ربود. جمهوری بولیواری ونزوئلا پیش‌تر یکی از صادرکنندگان عمده نفت به کوبا به شمار می‌رفت. آمریکا در ۲۹ ژانویه با امضای یک فرمان اجرایی، زمینه اعمال تعرفه بر کالاهای کشورهای تأمین‌کننده نفت برای کوبا را فراهم کرد. در این سند همچنین به دلیل آنچه «تهدید ناشی از کوبا» عنوان شده، وضعیت فوق‌العاده اعلام شد.

«برونو رودریگز پارییا» وزیر امور خارجه کوبا این اقدامات را به‌شدت محکوم کرد و گفت این اقدامات، تمام اصول تجارت بین‌المللی را نقض می‌کند و شرایطی بسیار دشوار برای زندگی مردم کوبا ایجاد خواهد کرد.