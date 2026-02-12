  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۴

روسیه محموله نفتی به کوبا ارسال می‌کند

روسیه محموله نفتی به کوبا ارسال می‌کند

سفارت روسیه در کوبا اعلام کرد که مسکو در نظر دارد یک محموله نفت و فرآورده‌های نفتی را به‌عنوان کمک بشردوستانه به این کشور ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «ایزوستیا»، سفارت روسیه در کوبا در بیانیه ای اعلام کرد: مسکو در آینده نزدیک و در قالب کمک‌های بشردوستانه، نفت و فرآورده‌های نفتی به کوبا می‌فرستد.

وضعیت انرژی کوبا پس از آن وخیم‌تر شد که ارتش آمریکا در سوم ژانویه «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا را ربود. جمهوری بولیواری ونزوئلا پیش‌تر یکی از صادرکنندگان عمده نفت به کوبا به شمار می‌رفت. آمریکا در ۲۹ ژانویه با امضای یک فرمان اجرایی، زمینه اعمال تعرفه بر کالاهای کشورهای تأمین‌کننده نفت برای کوبا را فراهم کرد. در این سند همچنین به دلیل آنچه «تهدید ناشی از کوبا» عنوان شده، وضعیت فوق‌العاده اعلام شد.

«برونو رودریگز پارییا» وزیر امور خارجه کوبا این اقدامات را به‌شدت محکوم کرد و گفت این اقدامات، تمام اصول تجارت بین‌المللی را نقض می‌کند و شرایطی بسیار دشوار برای زندگی مردم کوبا ایجاد خواهد کرد.

کد مطلب 6747019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها