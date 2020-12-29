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۹ دی ۱۳۹۹، ۸:۰۵

آیت الله علوی گرگانی:

شهید سلیمانی عامل وحدت و انسجام کشورهای اسلامی بود

شهید سلیمانی عامل وحدت و انسجام کشورهای اسلامی بود

قم- یکی از مراجع تقلید گفت: دشمن به دنبال جداکردن کشورهای اسلامی از هم بود اما اقدامات شهید سلیمانی در نیروی قدس مانع رسیدن دشمن به اهداف شوم خود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علوی گرگانی عصر دوشنبه در دیدار اعضای کنگره بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به جایگاه والای شهید سلیمانی در دل‌های مردم ایران، گفت: این شهید عزیز حق زیادی بر گردن همه ما دارد و باید به‌خوبی این حق را ادا کنیم و علی رغم اینکه حاج قاسم سلیمانی بسیار مظلوم بود، جمعیت میلیونی در مراسم تشییع شهید سلیمانی شرکت کردند و مراسم عزاداری ایشان در سراسر کشور باشکوه برگزار شد.

وی افزود: خدماتی که سردار سلیمانی به مردم کرد، بسیار بزرگ است و خداوند متعال می‌فرمایند «هرکسی برای من کار کند، من هم با او هستم» و حقیقتاً خداوند با افراد باتقوا و خدمتگزار مردم است.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به تلاش دشمن برای جدا کردن کشورهای اسلامی از یکدیگر بیان کرد: سردار سلیمانی مانع این اقدام دشمن شد و فعالیت‌های این شهید بزرگوار در سپاه قدس سبب شد دشمن به اهداف شوم خود نرسد و امروز برکات حرکت سردار سلیمانی حس می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه سردار سلیمانی مرد خدایی و الهی بود و اهل هوا و هوس نبود، گفت: یکی از افرادی که اجر عظیمی نزد خداوند دارد، شهید سردار سلیمانی عزیز است و هر کاری برای این شهید والامقام انجام شود شایسته است و برای خودمان نیز برکت دارد.

آیت الله علوی گرگانی در پایان با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه دشمن برای عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی گفت: ترور ناجوانمردانه شهید فخری‌زاده نشانه شدت عصبانیت دشمنان از پیشرفت علمی ایران است.

کد مطلب 5107260

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