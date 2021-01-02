توزیع ۴۰۰۰ بسته معیشتی در سالگرد شهادت سردار سلیمانی در همدان

علی بقایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نخستین سالگرد شهادت سرداران جبهه مقاومت به دست تروریست‌های آمریکایی برنامه‌های متنوعی در پایگاه‌ها و اقشار مختلف بسیج در همدان در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه این برنامه‌ها به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، افزود: برگزاری نشست‌های بصیرتی به صورت پخش اینستاگرام و حضور در فضای مجازی، برگزاری یادواره‌های شهدا با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی در سطح شهر و روستا و برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی کتابخوانی از جمله این برنامه‌ها خواهد بود.

بقایی حضور منزل خانواده شهدا با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را نیز از دیگر اقدامات در ویژه برنامه‌های سالگرد شهادت سردار سلیمانی عنوان کرد و گفت: در مجموع بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه در سطح اقشار مختلف بسیج شهرستان همدان در سالگرد شهادت سرداران مقاومت برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه همدان توزیع بسته‌های معیشتی را برنامه محوری بسیج در ایام گرامیداشت شهادت سردار سلیمانی عنوان کرد و افزود: در ۶ مرحله بیش از چهار هزار بسته معیشتی درز بین نیازمندان و اقشار آسیب دیده از بیماری کرونا توزیع خواهد شد.