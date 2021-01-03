عرضه تخم مرغ بالاتر از شانه ای ۳۴ هزار تومان گرانفروشی است

ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش قیمت تخم مرغ به شانه‌ای ٤٠ هزار تومان در بازار، گفت: قیمت تخم مرغ‌های شناسنامه دار در بازار بین ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان در هر شانه است و بر اساس اعلام سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی اگر قیمت تخم مرغی که شناسنامه ندارد بالاتر از ۳۴ هزار تومان در هر شانه باشد، گرانفروشی است.

وی با اشاره به وفور عرضه تخم مرغ در میادین میوه و تره بار، افزود: در استان تهران ١٠٠ درصد تخم مرغ تولیدی تحویل شرکت پشتیبانی امور دام و در میادین میوه و تره بار توزیع می‌شود ضمن اینکه در استان‌های دیگر نیز برای تهران سهمیه روزانه در نظر گرفته و وارد این استان می‌شود.

نبی پور مصرف روزانه تهران را بیش از ۴۰۰ تن اعلام و اضافه کرد: در حال حاضر تولید روزانه خود استان تهران بین ٢٠٠ تا ۲۵۰ تن تخم مرغ است و مرغداری‌های استان به دلیل عدم صرفه اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید و کاهش سودآوری با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم به هر اندازه که تخم مرغ نیاز داشته باشند با نرخ مصوب در میادین توزیع می‌شود، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه سراسری مرغداران میهن اقدام به توزیع تخم مرغ در میادین می‌کنند.

نبی پور با بیان اینکه تخم مرغ از مرغداران کیلویی ۱۴ هزار تومان درب مرغداری خریداری و در میادین به قیمت کیلویی ١٧ هزار تومان توزیع می‌شود، افزود: افزایش ٣ هزار تومانی قیمت در این فاصله غیرمنطقی است و ٣ هزار تومان در این بین، رقم زیادی است.

وی اضافه کرد: قیمت مصوب تخم مرغ از کیلویی ١٢ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان افزایش یافته اما رقم مورد نظر تولیدکنندگان با احتساب ١٠ درصد سود ۱۵ هزار و ٧٣٣ تومان بود که با توجه به شرایط موجود، نرخ مورد نظر ستاد تنظیم بازار را پذیرفتند.