میثم پورطلوعی در گفتوگو با خبرنگار مهر در واکنش به شایعات اخیر در فضای مجازی درباره گران شدن مرغ، اظهار کرد: براساس آخرین مصوبههای موجود، مرغ زنده در استان با نرخ ۸۰ هزار تومان و مرغ کشتار روز با قیمت ۱۲۰ هزار تومان عرضه میشود؛ در حالیکه مرغ وارداتی از سایر استانها با احتساب هزینه حمل و شرایط عرضه، نباید بیش از ۱۳۰ هزار تومان به دست مصرفکننده برسد.
وی با انتقاد از انتشار برخی خبرهای غیررسمی درباره تصمیم ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت مرغ، افزود: تا این لحظه هیچ مصوبه جدیدی صادر یا ابلاغ نشده است و فروش مرغ با قیمت بالاتر از نرخ مصوب، تخلف آشکار و مشمول برخورد قانونی دستگاههای نظارتی است.
پورطلوعی با تأکید بر اینکه بازار مرغ همدان در وضعیت مطلوبی قرار دارد، گفت: خوشبختانه هیچ کمبودی در تأمین مرغ استان وجود ندارد و جوجهریزیها در واحدهای مرغداری طبق برنامه انجام شده است؛ به همین دلیل نیاز روزانه شهروندان به مرغ کاملاً تأمین میشود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه درباره وضعیت بازار تخممرغ نیز اظهار کرد: تولید روزانه تخممرغ در همدان حدود ۵۵ تن است که علاوه بر تأمین کامل نیاز مصرفی شهروندان، در صورت مازاد، روانه بازار سایر استانها خواهد شد.
وی درباره پیشبینی وضعیت بازار تا پایان سال گفت: با ادامه روند فعلی تولید و مدیریت عرضه، قیمت مرغ و تخممرغ در مسیر ثبات قرار دارد و حتی احتمال کاهش نرخها نیز وجود دارد؛ البته در مقاطع خاص مانند شب یلدا به دلیل افزایش مصرف، ممکن است نوسانهای خفیف رخ دهد که تدابیر لازم برای کنترل بازار اتخاذ شده است.
پورطلوعی در پایان با اشاره به اهمیت تخممرغ در سبد غذایی خانوارها افزود: سرانه مصرف تخممرغ در ایران حدود ۱۶۰ عدد در سال است که کمتر از میانگین جهانی به شمار میرود؛ این در حالی است که کارشناسان تغذیه مصرف روزانه حداقل یک عدد تخممرغ برای هر فرد را در راستای حفظ سلامت عمومی و تقویت بدن توصیه میکنند.
