۷۰درصد کشاورزان از نعمت سواد بی بهره اند یا سواد محدودی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر روز گذشته محسن حاجی میرزایی در نشست مشترک شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش با وزیر جهاد کشاورزی که در دفتر وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با اظهار امیدواری از اینکه نشست مشترک امروز باعث توسعه همکاریهای بیشتر ۲ وزارتخانه شود، اظهار کرد: آسیب شناسی توسعه در ایران نشان میدهد که مسائل مختلفی در کشور داریم و در طی دههها گذشته این چالش ها حل نشده و همواره ما را با مشکل مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه تحقق اهداف توسعه متاثر از جریان یادگیری است، عنوان کرد: برای داشتن افراد با کیفیت و نهادهای کارامد باید این جریان را اصلاح کنیم که در این راستا سهم یادگیری قابل بررسی است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۷۰ درصد کشاورزان افرادی هستند که یا از نعمت سواد بی بهره اند و یا سواد محدودی دارند، اظهار کرد: این موضوع نشان میدهد نظام تعلیم و تربیت ایران باید به طور موثری در خدمت اهداف توسعهای کشور قرار گیرد.
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه یکی از کاستیهای توسعه، نبود ترکیب هم افزا است، افزود: برای دستیابی به یک هم افزایی نیارمند همکاریهای مشترک هستیم.
وی با تاکید براینکه باید ریل حرکت را تغییر دهیم، اظهار کرد: حضور وزیر جهاد کشاورزی نقطه عطفی برای شکل گیری یک نگرش و رویکرد جدید است؛ آموزش و پرورش ۱۲ سال انسانها را در اختیار دارد و این افراد بیش از ۱۲ هزار ساعت در اختیار نظام آموزشی کشور هستند تا برای آینده و ورود به جامعه آماده شوند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: در برنامه درسی، تولید بستههای یادگیری و نظام آموزشی هنرستانها میتوانیم تغییراتی را ایجاد کنیم تا بخشهای مختلف کشاورزی بتوانند نیروهای مورد نیاز خود را از طریق هنرستان ها بگیرند.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با بیان اینکه باید به هنرستانهای کشاورزی بیشتر توجه شود، اظهار کرد: امروزه توجه به هنرستانهای کشاورزی هستههای اولیه منابع انسانی کارآمد هستند؛ مهمترین بخش در روستا بخش کشاورزی و منابع طبیعی است و اگر بتوانیم اشتغال پایدار ایجاد کنیم، زنجیره رشد و تولید کلید خواهد خورد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: چند بحث در بخش کشاورزی مهم است؛ یکی اینکه منزلت اجتماعی کشاورز در جامعه پایین آمده است و دیگری اینکه نمیتوانیم منابع مطلوب آبوخاک را دست افرادی بسپاریم که از دانش کافی برخوردار نیستند.
وی عنوان کرد: ما میتوانیم زنجیره همکاری را قوت ببخشیم تا هنرستانها پیشرفت کنند. امروزه بخش خصوصی میتواند کمک شایانی به ما کند تا فارغالتحصیلان هنرستانها بر کار مسلط شوند.
خاوازی ادامه داد: تمام ظرفیتهای علمی وزارت جهاد کشاورزی در خدمت آموزشوپرورش است و بیش از ۲ هزار هیات علمی درجهیک و ۳۰۰ استادکار به همراه مراکز علمی داریم که در اختیار آموزشوپرورش خواهد بود.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه باید رویکرد در مورد فارغالتحصیلان هنرستانهای کشاورزی این باشد که آنها بر کارهای عملیاتی مسلط باشند، اظهار کرد: سازمان امور عشایر در خدمت وزارت جهاد کشاورزی است، برای این افراد نیز میتوانیم اشتغال ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه سازمان نهضت سوادآموزی کتابهایی در سال ۷۳ طراحی کرد که دانش بالایی را به بزرگسالان کشاورز منتقل کرده کرد، اظهار کرد: نهضت سوادآموزی در بحث کشاورزی و معرفی نیروهای مختلف میتواند ورود کند تا کشاورزان را در این زمینه به آگاهی بالایی برساند.
خاوازی در ادامه صحبتهای خود گفت: وزارت جهاد کشاورزی دارای بخش های مختلفی است که گنجینههای زیادی دارد باید این گنجینهها کشف و به آموزشوپرورش منتقل شوند.
در ادامه جلسه حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی اظهار کرد: در شاخه فنی و حرفهای ۵ رشته تحت عناوین امور زراعی، باغی، دامی، ماشینهای کشاورزی و صنایع غذایی داریم و ۴۲ رشته در شاخه کاردانش داریم که درمجموع ۳۲ هزار و ۳۵۸ نفر در دوشاخه فنی و حرفهای و کاردانش در هنرستانهای کشاورزی مشغول به تحصیل هستند.
ملکی ادامه داد: در زمینه کشاورزی مبتنی بر الگوی کشت منطقهای و نیازهای بومی موجود، مهارتهای کشاورزی در هنرستانها را طراحی و ارائه کردهایم و در حال پیگیری برای تصویب هستیم.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی گفت: بر این اساس در گروه رشته امور زراعی، رشته جدیدی با عنوان تولیدات گیاهی در محیط کنترلشده را تأسیس کردیم. همچنین در گروه علوم دامی، پرورش آبزیان و در گروه ماشینهای کشاورزی، رشته مکانیزاسیون ماشینهای کشاورزی را اضافه کردیم.
وی گفت: مهمترین رویکردی که در آموزش دنبال میکنیم انطباق سال تحصیلی با فرایند تولید در رشتههای کشاورزی است. سال تحصیلی هنرجویان رشته کشاورزی باید طوری باشد که بتوانند در طول سال به کاشت و برداشت محصول بهطور کامل برسند. بر این اساس مادهواحدهای به شورای عالی آموزشوپرورش ارائهشده که در حال تصویب است تا بر اساس آن سال آموزشی در هنرستانهای کشاورزی انعطافپذیر شود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی گفت: حمایت از فارغالتحصیلان رشتههای کشاورزی در راستای اشتغال، مشارکت در تجهیز مدارس، تسریع و تسهیل روند برگزاری کارگاههای مربوط به کشاورزی و دامداری، مشارکت در برنامهریزی آموزش کشاورزی بهعنوان آمایش سرزمین و مشارکت در تولید بستههای تخصصی برای آموزش ازجمله انتظارات همکاران حوزه سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از وزارت جهاد کشاورزی است.
علیرضا کمرئی معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش نیز اظهار کرد: ممکن است سیاست توسعه آموزشها در هنرستانها لزوماً با سیاستهای توسعهای وزارت کشاورزی همراستا نباشد و این موضوع ممکن است به این دلیل باشد که آموزش و پرورش به آموزش فکر میکند و بر همین راستا سعی بر ارائه آموزشهای ضروری و مورد نیاز برای تربیت نیروی ماهر و متخصص از بین هنرجویان هنرستانی دارد.
معاون آموزش متوسطه افزود: کارگروه مشترک وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد سازندگی از سالها پیش تشکیل شده و هنوز هم در حال کار است. بررسیهای انجامشده در این کارگروه مشترک در نهایت منجر به انعقاد تفاهمنامه بین دو وزارتخانه شده است. کارگروه مشترک بر محورهای بهروزآوری و تدوین استانداردها قرار دارد و هدف آن تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه کشاورزی برای آینده کشور است.
وی ادامه داد: آموزش های کشاورزی با تولید پیوند خورده و هنرجویان هنرستانی، آموزشهای لازم را با تولید فرامیگیرند. ازآنجاییکه دو اصل آموزش و تولید در هنرستانها بهطور همزمان انجام میشود، نیاز به حمایت وزارت جهاد کشاورزی داریم تا بهواسطه این حمایت بتوانیم مواد اولیه هنرستانها را باقیمت دولتی تهیه و در اختیار هنرآموزان و هنرجویان قرار دهیم.
کمرئی با اشاره به لزوم توسعه آموزشهای هنرستانی گفت: فروش تولیدات هنرستانی در کشور برای دانش آموزان ایجاد انگیزه میکند. این در حالی است که نشان سلامت به محصولات تولیدی هنرستانها تعلق نخواهد گرفت و در نهایت رقابت محصولات تولیدی در بازار را با محصولات مشابه بسیار سخت میکند؛ توجه و حمایت جهاد سازندگی به این مقوله میتواند هم به اقتصاد هنرستانها و هم به توسعه آموزشهای هنرستانی کمک کند و در نهایت مشوقی برای هدایت دانشآموزان به هنرستانها شود.
معاون آموزش متوسطه تصریح کرد: توسعه صلاحیتها و شایستگیهای هنرآموزان بسیار مهم است و وزارت جهاد کشاورزی با توجه به بروزرسانی اطلاعات میتواند در مسیر تربیت هنرآموزان توانمند به ما کمک کند.
وی با اشاره به لزوم ارائه آموزش در بستر فضای مجازی، افزود: با توجه به شرایط کرونا، یکی از نیازهای امروز تولید محتوا برای استانداردهای مهارتی قابلارائه در فضای مجازی است که اکنون ۹۵ استاندارد مهارت آموزشی را طراحی کردیم که در کنار دیگر رشتههایی که از قبل وجود داشته است و دانش آموزان میتوانند این ۹۵ مهارت را از طریق پلتفرمها فرابگیرند.
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