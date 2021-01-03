دانشجویان کاستیهای آموزش علمی کاربردی را گزارش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، آیین اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی هنری ایثار دانشجویی این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن گرامی داشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با اشاره به روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گفت: مردم با بصیرت ایران، با تأسی از فرهنگ عاشورایی، حمایت خود را از مقام عظمای ولایت و وفاداری خود را به نظام مقدس اسلامی و ارزشهای شهدای انقلاب به جهانیان نشان داد.

وی در ادامه به فعالیت های مختلف آموزشی و فرهنگی سال های اخیر در دانشگاه جامع علمی کاربردی اشاره کرد و افزود: با هدف افزایش کیفیت در این دانشگاه طرح های سطح بندی مراکز آموزشی و پایش مدرسان به مرحله اجرا درآمد و اینک دانشگاه جامع علمی کاربردی در شرایط مناسبی برای پرورش دانشجویان مهارتی و ایجاد اشتغال در کشور است.

امید ادامه داد: دانشگاه جامع علمی کاربردی برنامه های مناسبی برای علاقه مندان در حوزه های مختلف فرهنگی، ورزشی و هنری دارد که برگزاری چنین جشنواره هایی مثل جشنواره قرآن و عترت، مسابقات ورزشی و تاکید بر فعالیت کانون های فرهنگی و هنری نمودهای اصلی آن است.

وی ادامه داد: دانشجویان باید در خصوص کیفیت آموزش های مرکز علمی کاربردی خود مطالبه گر باشند و هرگونه کمی و کاستی را به سلسله مراتب دانشگاه یعنی مسئولان مرکز، مسئولان واحد استانی و مسئولان ستاد مرکزی این دانشگاه گزارش کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای انقلاب اسلامی ایران گفت: امیدوارم شاهد برگزاری چنین مراسماتی در مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی باشیم زیرا زنده نگه داشتن یاد شهدا و تقدیر از ایثارگران و خانواده های آنان از وظایف همه ما است.