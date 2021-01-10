خودروسازان کشور باید وارد عرصه هوشمندسازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، در مراسم تفاهم نامه مشترک با شهرداری تهران درباره موتورسیکلت‌های برقی با اشاره به همکاری‌های پیشین شهرداری تهران با این معاونت اظهار داشت: در حوزه حمل و نقل، حکل و نقل برقی یک موضوع جدی است و اصولاً این بحث ساختار خودروسازی کشور را متحول می‌کند.

وی افزود: استارت آپ های زیادی وارد این قضیه شده‌اند و اگر شرکت‌های خودروسازی وارد بحث هوشمندسازی نشوند در آینده رهبر بازار خودرو نخواهند بود.

ستاری با تاکید بر پتانسیل بالای استارت آپ ها در این بخش، گفت: مشکل همیشگی در این باره بحث باتری بوده بخصوص باتری‌های پایه لیتیومی که خوشبختانه توسعه قابل توجهی در کشور داشته است و افزود: بحث‌های مربوط به هوشمندسازی هم مطرح بوده است در زمینه اتوبوس برقی هم پروژه‌های فعالی داریم که سعی می‌کنیم در این دولت آن‌را به نتیجه برسانیم.

وی خاطر نشان کرد: چند سازنده خودرو و موتورسیکلت برقی توسعه فعالیت داشته‌اند. به صورت تجاری در حال ساخت هستند.

ستاری از شهردار تهران خواست حتماً نمایشگاهی برای این محصولات ترتیب داده شود، چون تصور عمومی از موتوربرقی همان اسکوتر است.

وی با اشاره به اینکه در شهری مثل تهران که ۱۲ درصد از آلایندگی اصلی موبوط به موتوسیکلت است گفت: ضرورت دارد به سمت برقی سازی برود.

معاون رئیس جمهور ایده سواپ باتری را باعث کاهش قیمت تمام شده عنوان کرد و اظهار داشت: با سواپ باتری قیمت موتور قابل رقابت با موتورهای بنزینی می‌شود و یا وضع قوانینی در سطح شهر همچون محدوده طرح ترافیک برای پلتفرم‌های برقی به توسعه این حمل و نقل کمک می‌شود.

ستاری گفت: با هدایت شهرداری در اسرع وقت، تا اواخر بهمن ماه عدد قابل توجهی را با تنوع سازه خواهیم داشت.