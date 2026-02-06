دختر دیوید لینچ فیلمنامه فیلم ساخته نشده پدرش را منتشر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، با درگذشت دیوید لینچ، اخبار متعددی درباره آثار ساخته نشده وی منتشر شد تا یادآوری شود که بخش عمده‌ای از آخرین دوران خلاقانه او با پروژه‌های تحقق نیافته تعریف می شود؛ آثاری که بسیاری از آنها توسط استودیوها رد شدند و نتفلیکس هم در میان این ناهمراهان جای داشت. لینچ «شب ضبط نشده» را به نتفلیکس ارائه کرده بود، که احتمالا کمترین فاصله‌ را تا ساخته شدن اثری از این فیلمساز فقید داشت. این پروژه مرموز ابتدا با شایعه بازی لورا درن و نائومی واتس در آن همراه شد و موافقت نتفلیکس را هم گرفت، اما کووید توسعه آن را به طور نامحدود متوقف کرد.

اکنون جنیفر لینچ دختر این فیلمساز، انتشار فیلمنامه‌ها را تأیید کرده و گفته احتمالاً فیلمنامه‌های «شب ضبط نشده» منتشر خواهد شد تا راهی برای ارائه آنچه که نمی‌توانست تحقق یابد، به کسانی که آن را دوست داشتند، باشد.

وی گفته است: از همه خواهش می‌کنم منتظر انتشار این فیلمنامه بمانند و به دنبال نسخه‌های غیرمجازی که احتمالاً اثر زیبای پدر را لکه‌دار می‌کنند، نگردند. مانند میلیون‌ها نفر، ما طرفداران پروپاقرص آثار پدرمان هستیم و آرزو داریم که این اثر به هر نحو ممکن به اشتراک گذاشته و تجلیل شود. می‌دانیم که کمبودی وجود دارد و احساس می‌کنیم که باید به بهترین شکل ممکن به یادگاری های پدر جامه عمل بپوشانیم.

از جمله معدود کسانی که با پروژه «شب ضبط نشده» آشنایی دارند پیتر دمینگ، فیلمبردار است که با لینچ در «توئین پیکس: بازگشت» همکاری کرد. دمینگ در مصاحبه با «فیلم استیج» اولین و شاید آخرین جزئیات «شب ضبط نشده» را ارایه کرد و گفت: قبل از کووید «شب ضبط نشده» را نوشته بود. من آن را خوانده بودم و با هم به جستجوی لوکیشن رفتیم. بعدش کووید آمد و همه چیز تعطیل شد و دیگر هرگز دوباره کار ساخت آن از سر گرفته نشد.

دمینگ در توضیح این پروژه گفت: قطعاً یک چیز کاملاً اورجینال است ... قرار بود قسمت‌های زیادی داشته باشد، چون دیوید واقعاً از چیزی که «داستان ادامه‌دار» می‌نامید خوشش می‌آمد ... در مورد «توئین پیکس: بازگشت»، ما واقعاً مطمئن نبودیم که چند قسمت خواهد بود تا اینکه وارد مرحله پس از تولید شد، چون واقعاً به آن شکل نوشته نشده بود؛ به عنوان یک فیلم ۵۵۰ صفحه‌ای نوشته شده بود. بنابراین اینکه چطور باید تکه‌تکه و خرد شود، واقعاً یک سوال پس از تولید بود. «شب ضبط نشده» هم به همین شکل بود. سه جلسه طول کشید تا آن را بخوانم چون خیلی حجیم بود، اما قطعاً «توئین پیکس» نبود. قطعاً یک معمای واقعاً جالب بود ...

وقتی از دمینگ در مورد داستان سوال شد، محتاط بود اما فاش کرد که «یکی دیگر از آثار کلاسیک لس‌آنجلس» برای لینچ است، یک معمای اورجینال که فیلمسازی و هالیوود قدیم را با هم ترکیب می‌کند، که احتمالاً به عنوان یک روایت گسترده و چند قسمتی مانند «توئین پیکس: بازگشت» در نظر گرفته شده است.

سابرینا ساترلند تهیه‌کننده‌ قدیمی دیوید لینچ هم تأیید کرد که «شب ضبط‌نشده» قرار است دوباره برای نتفلیکس ساخته شود و «بهترین کاری بود که لینچ تا به حال انجام داده است».

اگرچه این سریال هرگز ساخته نشد اما بی‌شک یک پروژه لینچی است: سفری رؤیایی در لس‌آنجلس. دمینگ در ادامه از «بزرگراه گمشده»، «جاده مالهالند» و «امپراتوری درون» به عنوان جانشین‌های موضوعی «شب ضبط‌نشده» نام می‌برد و آن را «چهارمین فیلم در این خط تولید» خوانده است.

با وجود مشکلات سلامتی، لینچ قصد داشت این پروژه را از راه دور کارگردانی کند اما متأسفانه هرگز این اتفاق نیفتاد. با رفتن لینچ، «شب ضبط‌نشده» به فهرست طولانی پروژه‌هایی پیوست که به آنچه می‌توانست باشد، حتی در سکوت، می‌پرداخت.