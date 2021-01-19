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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۱۸:۴۷

فرماندار اسلامشهر:

۸مدرسه خیرساز تا مهرماه سال آینده در اسلامشهر افتتاح می‌شوند

۸مدرسه خیرساز تا مهرماه سال آینده در اسلامشهر افتتاح می‌شوند

اسلامشهر- فرماندار اسلامشهر از افتتاح مدرسه خیرساز دیگر تا مهرماه سال آینده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور عصر سه شنبه در آئین افتتاح مدرسه خیرساز «برادران تب را» که در شهرک قائمیه از افتتاح هشت ۸ مدرسه دیگر تا مهرماه سال آینده با مشارکت خیرین مدرسه ساز خبر داد.

مرسلپور اظهار داشت: به طور متوسط هر ماه یک مدرسه در شهرستان افتتاح و ۸۲ کلاس درس تا مهرماه سال ۱۴۰۰ به فضاهای آموزشی شهرستان اسلامشهر افزوده خواهد شد. وی ضمن قدردانی از مشارکت و همراهی خیرین مدرسه ساز با آموزش و پرورش شهرستان جهت احداث مدرسه در اسلامشهر افزود: اقدامات مؤثری جهت جذب خیرین برای مشارکت در احداث فضاهای آموزشی در شهرستان صورت گرفته و خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد افتتاح متعدد مدارس خیر ساز در اسلامشهر هستیم.

فرماندار اسلامشهر با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز فرهیختگانی هستند که با اقدام خداپسندانه خود بستر مناسب برای تعلیم و تربیت دانش آموزان را فراهم می‌کنند گفت: تمامی دستگاه‌های اداری و اجرایی شهرستان باید نهایت همکاری و تعامل در راستای احداث فضاهای آموزشی جدید بویژه مدارس خیرساز داشته باشند.

همچنین در ادامه این مراسم حسینعلی بنار رئیس اداره آموزش و پرورش اسلامشهر نیز در سخنانی با بیان اینکه مدرسه خیری برادران تب را با ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار احداث شده گفت: بخش اعظم اعتبارات احداث این مدرسه از محل اعتبارات استانی و بخشی نیز توسط خانواده دارستانی تأمین شده است.

گفتنی است در ادامه این مراسم فرماندار اسلامشهر با اهدای لوح تقدیر از خانواده دارستانی که در احداث این فضای آموزشی مشارکت داشتند تقدیر کرد.

کد مطلب 5125987

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    نظرات

    • حامدی IR ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام و خدا قوت به شما و خیرین محترم .اگر به شهرک الهیه اسلامشهر هم در مورد مدارس نظری داشته باشید ممنون میشیم هیچ مدرسه ای به خصوص مدارس دبستانی وجود نداره.

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