حضور دانش آموزان در مدارس اصفهان اختیاری است

محمدرضا ناظم زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت مدارس استان اصفهان اظهار داشت: بر اساس مجوز صادر شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در شهرهای با وضعیت زرد کرونا پایه‌های اول و دوم ابتدایی در قالب گروه‌های ۱۰ نفره به صورت اختیاری در مدارس حضور خواهند یافت.

وی با بیان اینکه کارگاه‌های هنرستان‌ها نیز در شهرهای با وضعیت زرد کرونا در استان اصفهان اجازه فعالیت دارند، اضافه کرد: این گروه‌ها از روز گذشته در مدارس حضور یافتند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه در مناطق آبی در شهرهای کم جمعیت و روستاها تا ۵۰ نفر امکان حضور در مدرسه را دارند، ابراز داشت: باید توجه داشت که روند نظارتی بر فعالیت مدارس به صورت مستمر انجام می‌شود.

استقبال هنرستانی‌ها برای حضور در مدرسه

وی با بیان اینکه از روز گذشته ۶۰ درصد از دانش آموزان در هنرستان‌های استان اصفهان حضور یافتند، ادامه داد: استقبال خوبی از سوی دانش آموزان انجام شده بود.

ناظم زاده با تاکید بر اینکه حضور در مدارس با توجه به مصوبه روز گذشته ستاد ملی کرونا اجباری نیست، افزود: حضور همه دانش آموزان در همه مناطق به صورت اختیاری است.