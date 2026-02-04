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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

ایستگاه‌های پمپاژ شبکه آبیاری تحت فشار پیرانشهر افتتاح شد

ایستگاه‌های پمپاژ شبکه آبیاری تحت فشار پیرانشهر افتتاح شد

ارومیه– همزمان با ایام الله دهه فجر پروژه ایستگاه‌های پمپاژ شبکه آبیاری تحت فشار پیرانشهر در فاز سوم با حضور معاون استاندار آذربایجان غربی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم بهنام، معاون طرح و توسعه  آب منطقه ای آذربایجان غربی ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار کرد:شهرستان پیرانشهر حدود ۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را در قالب پروژه آبیاری تحت فشار پوشش می‌دهد که این اراضی از طریق ۱۴ ایستگاه پمپاژ تأمین آب خواهند شد.

وی ادامه داد: بهره‌برداری از اراضی به صورت فاز به فاز انجام می‌شود و امروز، فاز سوم پروژه با بهره‌برداری از ۵ ایستگاه پمپاژ برای ۱۰ روستا از توابع بخش مرکزی و بخش لاجان شهرستان، شامل ۱٬۳۳۰ هکتار، افتتاح شد."

بهنام اضافه کرد: با احتساب این میزان و افتتاح‌های سال‌های گذشته، تاکنون ۷٬۵۰۰ هکتار از اراضی تحت پوشش پروژه به بهره‌برداری رسیده است. منابع آب مورد استفاده در این فاز شامل ۳ ایستگاه از سد سیلوه و ۲ ایستگاه از رودخانه حاج ابراهیم است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی یادآور شد: اجرای این پروژه موجب افزایش راندمان آبیاری از ۳۵ درصد آبیاری سنتی به ۷۰ درصد آبیاری نوین شده و بخشی از اراضی توسعه‌یافته نیز به اراضی آبی تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تا خرداد ماه سال آینده حدود ۵ هزار هکتار باقی‌مانده نیز بهره‌برداری شود و کل ۱۳ هزار هکتار پروژه تکمیل شود.

کد مطلب 6739870

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