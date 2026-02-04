لباس روحانیت، نماد نمایندگی امام زمان (عج) است

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز نیمه شعبان و در ظهر چهارشنبه مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب حوزه علمیه قم در دفتر آیت آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید برگزار شد.

آیت الله مکارم شیرازی در این مراسم، بر نقش نور الهی امام زمان (عج) و اثرگذاری آن در جوامع حتی در دوران غیبت تأکید کرد و گفت: برخی شبهه می کنند حضوری که دیده نمی‌شود، چگونه می‌تواند اثرگذار باشد، اما بر اساس آموزه‌های دینی، امام زمان(عج) همانند آفتاب پشت ابر است که شب را به روز و زمین و گیاهان را پرورش می‌دهد و نور خود را به دل‌ها و جامعه منتقل می‌کند.

آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه توضیح داد: بسیاری از کشورها شرایط آب و هوایی ابری دارند اما زندگی جریان دارد و موجودات به حیات خود ادامه می‌دهند و این واقعیت نماد تاثیر نور امام زمان (عج) است که پشت پرده غیبت در دل‌ها و جامعه جریان دارد و هدایتگری الهی خود را به شیوه‌ای نافذ اعمال می‌کند.

آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه با توصیه هایی به طلاب تازه ملبس تأکید کرد: لباس روحانیت نشانه نمایندگی امام زمان (عج) است و از این پس طلاب تازه ملبس شده باید رفتار و کردار خود را در خانواده و اجتماع متفاوت از گذشته نشان دهند و با مراقبت و توجه بیشتری در مسیر تبلیغ دین حرکت کنند.

وی افزود: ورود به لباس روحانیت آغاز مرحله‌ای تازه در زندگی طلاب است و همراه با این مسئولیت، خانواده و جامعه انتظاراتی از آنان خواهند داشت و به همین دلیل، لازم است طلاب مراقبت بیشتری نسبت به رفتار و گفتار خود داشته باشند و الگوی اخلاقی و دینی برای دیگران باشند.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به نقش معنوی طلاب در جامعه گفت: طلاب روحانی به عنوان نمایندگان امام زمان (عج) در جامعه حضور دارند و وظیفه دارند نور هدایت و اخلاق را به خانواده و محیط پیرامون خود منتقل کنند و هر اقدام و رفتار آنها می‌تواند اثرگذاری دینی و فرهنگی گسترده‌ای داشته باشد و نمونه‌ای از حضور امام در میان مردم باشد.